Režiser in glavni igralec Jokerja Todd Philips in Joaquin Phoenix. Foto: EPA

Philipsov film z izvrstnim Joaquinom Phoenixom v glavni vlogi je bil eden najbolj pričakovanih letošnjih filmov.

Nagrado za najboljšega igralca je prejel italijanski igralec Luca Marinelli za svojo vlogo nadarjenega pisatelja v filmu Martin Eden, med igralkami se je prestižne nagrade razveselila francoska igralka Ariane Ascaride za vlogo v filmu Gloria Mundi, v kateri igra obupano mamo iz Marseilla, ki si prizadeva pomagati svoji družini.





Luca Marinelli se je veselil nagrade za najboljšega igralca. Foto: EPA

Film Polanskega, prej naslovljen: J'Accuse, obravnava t.i. Dreyfusovo afero in je ekranizacija istoimenskega romana Roberta Harrisa. Polanski, ki se festivala seveda ni udeležil, resnično zgodbo pove s perspektive Georgesa Picquarta (Jean Dujardin), ministra za vojno, ki skuša razkriti, da so bili dokumenti, na podlagi katerih je bil judovski vojaški časnik Alfred Dreyfus (Louis Garrel) obsojen izdajstva in poslan v delovno kolonijo, ponarejeni.

Film Polanskega je že v petek dobil nagrado Mednarodne zveze filmskih kritikov (Fipresci). V sekciji Horizonti (Orizzonti) je združenje Fipresci nagradilo špansko politično srhljivko Blanco en blanco (Belo na belem), drugi celovečerec režiserja Théa Courta. V njej spremljamo zgodbo fotografa Pedra (Alfredo Castro), kjer naj bi na Ognjeni zemlji fotografiral poroko nekega veleposestnika. Na licu mesta se izkaže, da je nevesta takorekoč otrok, Pedro pa se vanjo zaljubi, kar ima seveda posledice ...

Protestniki so se po nekaj urah prostovoljno razšli. Foto: Reuters

Protestniki zavzeli rdečo preprogo

Na dan podelitve festivalskih nagrad se je že dopoldne na rdečo preprogo nagnetlo več sto protestnikov - s svojo miroljubno invazijo so hoteli opozoriti na podnebne spremembe in doseči prepoved vstopa v Benetke za velike potniške ladje, ki pomenijo ogromno obremenitev za mesto na vodi.

Protestniki v belih kombinezonih so se posedli po rdeči preprogi, skandirali slogane in mahali s tranparenti, na katerih je bilo med drugim mogoče prebrati: "Naš dom je v plamenih" in "Ne križarkam". Okrog poldneva so se po več urah miroljubnih demonstracij prostovoljno razšli.

Napovedali so sicer, da bodo v poznejših urah še korakali po Lidu, češ da je za njihove napore ključnega pomena pozornost javnosti.

Tudi zaradi protestov je na Lidu okrepljena prisotnost policistov. Foto: Reuters

Med zvezdniki, ki so se v tem času mudili na festivalskih prizoriščih, sta svojo podporo protestom izrazila Mick Jagger in Donald Sutherland. "Vesel sem, da so se tega lotili, saj so oni tisti, ki bodo podedovali planet," je na tiskovni konferenci za film The Burnt Orange Heresy komentiral Jagger. Sutherland je dodal, da se morajo aktivisti boriti "še močneje", in pri tem opozoril tudi na stisko migrantov. "Ko si mojih let, torej pri 85-ih, in imaš otroke in vnuke, veš, da jim ne boš mogel zapustiti ničesar, če ne spravimo s položajev ljudi, ki vladajo v Braziliji, Londonu in Washingtonu. Oni so tisti, ki uničujejo svet. Mi smo k temu uničenju pripomogli, a oni ga bodo dokončno zapečatili."