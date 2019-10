Glavna igralka celovečerca Liza Marijina (nedavno smo jo videli v filmu Polsestra Damjana Kozoleta) in režiserka Tijana Zinajić na snemanju. Foto: SFC/Saša Huzjak

Romantična komedija nastaja po scenariju Ize Strehar in kot je še povedala režiserka, "govori o družbenih pritiskih in pričakovanjih, ki so gonilo vsake generacije, z željo, da bi odrasla na točno določen način. V vsaki generaciji smo nekateri odraščali drugače. Scenarij je napisala 25-letnica, a mi dogajanje, čeprav sem del druge generacije, ni tuje. Scenaristka in režiserka sva generacijsko različni, a ravno v tej distanci se lahko vzpostavi univerzalnost teme."

Prva klapa filma Eva je padla v petek v Ljubljani, predvidoma pa naj bi bil dokončan v prihodnjem poletju. Foto: SFC/Saša Huzjak

Spoznanja, ki nastopijo pred 27. rojstnim dnem

Naslovna protagonistka filma (upodablja jo Liza Marijina) je diplomirana slikarka, ki se bliža 27. letu starosti in ugotavlja, da s svojim življenjem ni še nič naredila. Ko zaradi slabih razvad njeno mesečno perilo izostaja že več kot pol leta, se odloči, da bo nehala piti, kaditi in eksperimentirati z raznimi substancami. Njen najljubši vodič za iskanje nasvetov in pomoči je spletni brskalnik. Ker ji preostale plati njenega življenja ne gredo najbolje, ji tudi opuščanje slabih razvad ne gre ...

Eva ima kreativno blokado, romantična afera z njenim slikarskim mentorjem ji pričenja najedati, njena najboljša prijateljica Nina pa se odseli v Berlin, kjer naj bi našla okolje bolj naklonjeno mladim umetnikom. Eva dela v knjigarni s knjigami za samopomoč, a njeno plačilo vedno zamuja, zaradi česar ima težave s plačevanjem najemnine. S sostanovalcem Blažem pa sta ne zavedajoč se zaljubljena drug v drugega, so o vsebini filma zapisali pri Slovenskem filmskem centru (SFC).

Tijana Zinajić (1973) je sprva vpisala študij francoščine in filozofije na filozofski fakulteti, nato pa je diplomirala iz študija gledališke režije na AGRFT-ju v Ljubljani. Deluje kot gledališka režiserka, igralka in asistentka režije pri filmih. Prejela je dve nagradi žlahtna režija za komediji, predstave v njeni režiji so prejele številne domače in mednarodne nagrade. Foto: SFC/Saša Huzjak

Še druga imena, povezana z Evo

Poleg Lize Marijine bo mogoče v filmu v glavnih vlogah videti še Tosjo Flakerja Berceta (Blaž), Anušo Kodeljo (Nina) in Jureta Henigmana (Jakob). Ob njih pa nastopajo še Lea Cok, Vesna Pernarčič, Nina Valič, Davor Janjić, Primož Pirnat, Nika Rozman, Miranda Trnjanin, Lovro Zafred, Jernej Kogovšek, Ana Urbanc, Sebastijan Horvat, Matej Puc, Desa Muck, Jožica Avbelj in Špela Rozin.

Direktor fotografije je Miloš Srdić, scenografka Neža Zinajić, kostumograf Matic Hrovat in maskerka Lija Ivančič. Celovečerec nastaja pod okriljem ljubljanske produkcijske hiše December, producenta sta Vlado Bulajić in Lija Pogačnik. Koproducenta filma sta RTV Slovenija in Aatalanta, projekt pa sta finančno podprla SFC in Viba film.