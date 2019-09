Huga Wolfa cenijo po vsem svetu. Društva Huga Wolfa - slovensko je bilo ustanovljeno leta 1993 - tako najdemo celo na Japonskem. Foto: Wikimedia Commons

Slavnostno leto bo vpeljal koncertni abonma Wolf povezuje 2020, h kateremu so povabili slovenske in tuje interprete glasbe Huga Wolfa in njegovih sodobnikov.

Kulturni dom Slovenj Gradec je tudi letos pripravil nabor abonmajev za prihajajočo sezono, v kateri se skupaj obeta skoraj 50 dogodkov. Ob prihajajoči 160-letnici Wolfovega rojstva se bodo prvič povezali z istoimenskim društvom, s katerim je skupaj zastavil komorni koncertni cikel Wolf povezuje 2020.

Začelo se bo že ta petek, ko bo mogoče prisluhniti sopranistkam Theresi Plut in Poloni Gantar na orglah, koncert pa bo potekal v cerkvi sv. Radegunde v Starem trgu pri Slovenj Gradcu. Večina ostalih abonmajskih koncertov, ki se bodo zvrstili do maja prihodnje leto, bo v dvorani Wolfove rojstne hiše v Slovenj Gradcu, le 13. marca, točno na obletnico rojstva, je koncert predviden v cerkvi sv. Elizabete v Slovenj Gradcu, kjer bodo nastopili Bernarda Fink Inzko (mezzosopran), Marcos Fink (basbariton), Breda Zakotnik (klavir) in Bojan Maroševič (recitacija).

Hugo Wolf, sin slovenske matere in avstrijskega očeta, ki se je sam štel za skladatelja nemškega kulturnega kroga, je napisal več kot 300 samospevov, opero Corregidor, več simfoničnih pesnitev, zborovskih skladb ter komorna in klavirska dela. Umrl je leta 1903. Foto: Arhiv Televizije Slovenija

Čeprav se soočajo s prostorskimi omejitvami, bo pestro dogajanje v novi abonmajski sezoni tudi v Kulturnem domu Slovenj Gradec, kjer nadaljujejo z že v preteklosti zasnovanimi abonmaji. To so gledališki, lutkovni in filmski abonma ter abonma opera in balet Maribor, v okviru katerega organizirajo oglede predstav v Mariboru. "Vpisi v abonmaje še potekajo, z odzivi smo zadovoljni, najbolje obiskan pa je že tradicionalno lutkovni abonma, namenjen najmlajšim," pravi v. d. direktorice slovenjgraškega kulturnega doma Andreja Gologranc, ki je dogajanje danes predstavila tudi na novinarski konferenci.

Slovenjgraški kulturni dom bo v petek, 11. oktobra, že tradicionalno gostil tudi zaključno prireditev Festivala mlade literature Urška, ki letos praznuje 18 let. Sicer pa gosti tudi del abonmaja ljubiteljskih gledaliških skupin, ki ga organizira Koroški deželni teater, prav tako v kulturnem domu redno vrtijo filmske predstave, med drugim se 13. oktobra vključujejo tudi v evropski art kino dan, je še pojasnila Andreja Gologranc.