Foto: Arhiv RTV SLO

Orkester bo pod vodstvom dirigenta Raoula Grüneisa in s solistom Mischo Maiskyjem nastopil na petih koncertih v Peruju, Argentini in Braziliji.

Foto: Arhiv RTV SLO

Nastopili bodo v Gran Teatro Nacional v Limi, v Teatro Coliseo v Buenos Airesu in v Sali São Paulo, izvedli pa bodo tudi dva krajša koncerta na prostem v São Paulu.

V programu bodo med drugim Uvertura v Prodano nevesto češkega skladatelja Bedřicha Smetane, Koncert za violončelo Antonina Leopolda Dvořaka in njegov finale iz Češke Suite, Schumannov Koncert za violončelo in Uvertura v Pesnika in kmeta Franza von Suppéja.

Zasedbo, ki se podaja na turnejo, sestavlja 67 glasbenikov, snemalec in Mojca Mavec.