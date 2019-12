Praznično vzdušje danes naseljuje tudi Slovensko filharmonijo. Foto: Reuters

Zadoneli bodo praznični toni znamenitega Bachovega Božičnega oratorija in slovita Aleluja iz oratorija Mesija Georga Friedricha Händla. Iz tradicije oratorijev bodo na programu še odlomki, ki jih podpisujejo baročni mojster Marc-Antoine Charpentier, romantik Hector Berlioz in sodobni slovenski skladatelj Damijan Močnik, so zapisali organizatorji



Med sakralnimi deli bo mogoče slišati še Magnificat Domenica Cimarose in Dixit Dominus Wolfganga Amadeusa Mozarta ter kompozicijo Gabriela Faureja iz sredine 19. stoletja na besedilo Jeana Racina po latinskem himnusu.

Tudi točka iz prve televizijske opere

Operno ustvarjalnost bosta zastopala Ples blaženih duš iz Orfeja in Evridike Christopha Willibalda Glucka in točka iz prve televizijske opere in obenem najbolj pogosto izvajane opere Giana Carla Menottija Amahl in nočni obiskovalci.

Filharmonično božično lestvico bosta sestavljala še skladba Andante festivo finskega simfonika Jeana Sibeliusa, ki bo zazvenel v zanimivi kombinaciji godal in pavk, "prazničnost s svečanim duhom miru, veselja in topline božičnega časa pa se bo razlegla tudi v vedrini nadvse priljubljene Händlove božične pesmi Joy to the World (Veselje svetu)", so še zapisali v filharmoniji.