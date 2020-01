David Bowie na podelitvi nagrad webby leta 2007. Foto: AP

Najprej bo na vrsti digitalni EP z doslej nepoznanimi različicami Bowiejevih skladb, ki bo izšel aprila na dan ploščarn, drugi album pa bo vključeval posnetek koncerta v živo.

Izid EP plošče z naslovom Bowie Is It Any Wonder? je v sredo, na Bowiejev rojstni datum, 8. januar, napovedala nova različica kultne skladbe The Man Who Sold The World, do aprila pa nameravajo izdajatelji v digitalni obliki tedensko predstaviti po eno od skladb z nove plošče.

Izid albuma ChangesNowBowie pa je napovedan za drugo polovico leta, vključeval pa bo posnetek, ki je nastal leta 1996 med vajami za koncert ob Bowiejevi 50-letnici v Madison Square Gardnu.

Zaenkrat ni znano, katere skladbe bodo vključene na albuma, z izjemo tega, da naj bi bile na EP-ju zbrane pesmi, ki jih je Bowie posnel v 90. letih. Oba albuma bo izdala založba Parlophone Records.

Smrt je v glasbeni industriji dober posel

Po nenadni in prezgodnji smrti Davida Bowieja leta 2016 je zanimanje za njegovo glasbo bliskovito poskočilo. Spotify je poročal, da so v nekaj urah po glasbenikovi smrti zaznali kar 2700-odstotno povišanje pretoka njegove glasbe, v kratkem času po tragični novici pa so v ZDA zaznali več kot 5000-odstoten porast prodaje njegovih albumov, je poročal The Guardian. Po glasbenikovi smrti so med drugim izdali že šest albumov z njegovimi posnetki v živo, med njimi lani Serious Moonlight (Live 83), leta 2017 pa Live in Berlin 1978.

Izgubljeni eksperimentalni film

BBC je včeraj, ob četrti obletnici Bowiejeve smrti, poročal, da so 300 oboževalcem v leicesterskem National Space Centru premierno prikazali izseke iz 30-minutnega eksperimentalnega posnetka na 35-milimetrski filmski trak, ki ga je glasbenikov prijatelj in sodelavec Martin Richardson posnel leta 1998. Richardson je na podlagi posnetka ustvaril premični Bowiejev hologram, ki je bil dodan 500.000 kopijam albuma Hours iz leta 1999.

Ustvarjalni izbruh tik pred smrtjo

David Bowie se je leta 1947 v Londonu rodil kot David Robert Jones. Umetniško ime, pod katerim ga poznamo, si je nadel leta 1965. V zgodovino pop glasbe se je zapisal kot človek tisočerih obrazov, umetniških imen in glasbenih slogov - od glam rocka, belskega soula do elektronske glasbe. Nastopil je tudi v več filmih in televizijskih produkcijah. O njem so izšle že številne knjige, posneta je bila tudi vrsta dokumentarcev. Svoj zadnji album Blackstar je objavil na 69. rojstni dan, dva dni pred smrtjo. Nekateri so ta album razumeli kot glasbenikovo poslednjo umetniško izjavo in darilo oboževalcem. Pred glasbenikovo smrtjo javnost ni vedela, da se je bojeval z rakom.