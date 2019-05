V ljubljanskem Cankarjevem domu (CD) bodo obletnico Cankarjevega rojstva opoldne obeležili s slovesnostjo z naslovom Umetniku v spomin na ploščadi ob Cankarjevem spomeniku. Foto: Radio Slovenija

V Ljubljani bodo v Cankarjevem domu obletnico literatovega rojstva obeležili s slovesnostjo na ploščadi ob Cankarjevem spomeniku, zvečer bodo spomin nanj obudili tudi na Rožniku.

Po poti Cankarjeve mladosti

Na Vrhniki v maju potekajo tradicionalni Cankarjevi dnevi, ki bodo ob današnjem občinskem prazniku dosegli vrhunec s slavnostno akademijo in podelitvijo občinskih priznanj. Danes bodo tudi tradicionalno odprli vrata Cankarjeve spominske hiše, obiskovalci pa se bodo lahko podali tudi na brezplačno vodenje Po poti Cankarjeve mladosti.

Lani, ob 100. obletnici smrti, se je Slovenija literatu poklonila s Cankarjevim letom. Foto: BoBo

Umetniku v spomin na ploščadi ob Cankarjevem spomeniku

V ljubljanskem Cankarjevem domu (CD) bodo obletnico Cankarjevega rojstva opoldne obeležili s slovesnostjo z naslovom Umetniku v spomin na ploščadi ob Cankarjevem spomeniku. Zbrane bo nagovorila generalna direktorica osrednjega slovenskega hrama kulture Uršula Cetinski, nato bo Cankarjeva pisma Anici Lušin ob glasbeni spremljavi Janeza Dovča prebiral igralec Ivan Peternelj. Čeprav gre za ljubezenska pisma, se Cankar tudi v njih razkriva kot izvrsten, rahločuten pisatelj, saj so v prvi vrsti literarni izdelki, so v vabilu na prireditev zapisali v CD.

Cankar in Župančič na Rožniku

Olepševalno društvo Rožna dolina in Četrtna skupnost Rožnik Mestne občine Ljubljana pa ob sodelovanju Mestnega muzeja Ljubljana ob 18. uri vabita na Rožnik na prireditev z naslovom Cankar in Župančič na Rožniku. Kot so zapisali v vabilu, se bodo na Cankarjev rojstni dan spomnili še drugega prebivalca Rožnika v letih 1911 in 1912, Otona Župančiča, ki je umrl pred 70 leti.

"Ko bom jaz imel spomenik, hočem takega, da bom sedel, ne maram stati," je nekoč dejal Ivan Cankar. Foto: BoBo

Na prireditvi bodo sodelovali Boštjan Soklič, Uroš Potočnik, Jure Drevenšek, dijak Gimnazija Jožeta Plečnika ter gostja Alenka Dunja Župančič. Program bo povezovala Cvetka Bevc. Besedila so črpali predvsem iz Cankarjevih in Župančičevih pisem.

Iskanje sredstev za finančni del Cankarjeve nagrade

Na predvečer obletnice pisateljevega rojstva pa so pobudniki literarne nagrade, poimenovane po Ivanu Cankarju, v Prešernovi dvorani SAZU pripravili slavnostni dogodek z branjem iz Cankarjevih del. Kot so razkrili, so pred podpisom akta o ustanovitvi nagrade, še vedno pa iščejo donatorja, ki bo prispeval finančni del nagrade.

Podpis Ivana Cankarja. Foto: Arhiv A. Mraka

Pismo o nameri, v katerem so se zavezali k ustanovitvi Cankarjeve nagrade, so predstavniki Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU), Slovenskega centra PEN, Univerze v Ljubljani in Znanstvenoraziskovalnega centra (ZRC) SAZU podpisali decembra lani. Od leta 2020 bodo nagrado podeljevali za pripovedništvo, dramatiko, liriko in esejistiko.



Nagrado bodo predvidoma razpisali 11. decembra, rok za oddajo prijav bo 8. februar 2020, 23. aprila bodo nato objavili nominirance, nagrajenca pa razglasili 10. maja.

Spomin na velikana slovenske književnosti

V lanskem Cankarjevem letu ob 100. obletnici literatove smrti so se po Sloveniji kot v zamejstvu zvrstile številne prireditve, ki so obudile spomin na velikana slovenske književnosti. Jubilej je pospremila tudi obsežna razstava, ki je bila na ogled v Cankarjevem domu in v Mestnem muzeju Ljubljana ter izid številnih publikacij.