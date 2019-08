"Čisto lahko si predstavljam, da bi Kalifornija rekla ... 'Sami bomo poskrbeli zase ... Ne bomo dajali denarja Alabami in Louisiani', če bi ji ti državi poskušali odvzeti pravico do splava ali kajenja marihuane." Foto: Reuters

"Moj posel je domišljija - in čisto z lahkoto si zamislim situacijo, v kateri bi del Združenih držav Amerike razglasil neodvisnost," je Hemon komentiral ob robu sarajevskega filmskega festivala, kjer je moderiral pogovore z nekaterimi gosti iz filmskega sveta. 55-letni Hemon "prihodnost Amerike" vidi takole: "Obeta se ji nedelujoč politični sistem, ki preprečuje že samo možnost vere v skupno družbo, kot se je to zgodilo v Bosni."

Vse od časa vojne na Balkanu, ki je pustošila med letoma 1992 in 1995 ter terjala več kot sto tisoč življenj, je Bosna na podlagi etnične pripadnosti bolj ali manj razdeljena na dve regiji; rivalstvo in sovražnost med njima blokira politični napredek ter upočasnjuje približevanje Evropski uniji in Natu.

Vizija, kot bi bila vzeta iz distopičnega romana

Hemon napoveduje, da bi vse globlji družbeni in politični razkoli med Američani postopoma privedli do vznika separatističnih sil, te pa bi znale na novo začrtati politični zemljevid ZDA. Prav tako si ne upa izključiti možnosti oboroženega konflikta.



Velik del odgovornosti za razdeljenost Amerike Hemon polaga na ramena predsednika Donalda Trumpa. "Nikoli ne bi nikomur in v nobeni obliki privoščil Trumpa, ampak prav zaradi njega se zdaj ne da več zanikati, da so težnja po belski nadvladi, predsodki in patriarhat ključen, ogromen del Amerike."

"Čisto lahko si predstavljam, da bi Kalifornija rekla ... 'Sami bomo poskrbeli zase ... Ne bomo dajali denarja Alabami in Louisiani', če bi ji ti državi poskušali odvzeti pravico do splava ali kajenja marihuane. Mislim, da bo do česa takega prišlo na višji ravni kot je samo družbena."

Matrica 4 že napisana

V Sarajevu rojeni pisatelj je leta 1992, medtem ko je bilo njegovo mesto zaradi obleganja odrezano od sveta, ostal v Chicagu, kamor je odpotoval na študijsko pot. Danes živi in dela v ZDA - na Univerzi Princeton poučuje kreativno pisanje - a se redno vrača v domovino. "Rad pišem tukaj, v našem družinskem stanovanju." Mimograde, z Lano Wachowski in pisateljem Davidom Mitchellom so že dokončali scenarij za naslednji del sage Matrica. Isti trojec je skupaj razvijal tudi Netflixovo serijo Sense8.

Razlika med filmi in knjigami? Denar.

Pisanje scenarijev je ena njegovih najljubših oblik ustvarjanja, pravi. "Imam privilegij dela s prijatelji ... Pa tudi veliko denarja je v igri, za razliko od knjige." Leta 2014 je bil denimo soscenarist komedije Otok ljubezni, ki jo je režirala njegova rojakinja Jasmila Žbanić.

V svojem literarnem delu se Hemon loteva predvsem tematike izgnanstva in identitete. trenutno v domovini promovira bosanski prevod dela My Parents: An Introduction, v katerem popisuje usodo svojih staršev, ki so pred vojno v Bosni pobegnili v Kanado.

"Zdelo se mi je pomembno napisati knjigo, ki bi spregovorila o kompleksnosti izseljenske izkušnje, o številu težkih odločitev, ki jih mora sprejeti vsak izseljenec, ki nato postane priseljenec. Hotel pa sem se tudi pokloniti svojim staršem in celi njihovi generaciji ... Delali so in verjeli v sistem, ki je podpiral cele generacije, nato pa je bil z razpadom Jugoslavije izbrisan. To je bilo travmatično."