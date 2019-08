Iskali so pridevnike, ki se v knjigah uporabljajo za opis moških in žensk. Foto: BoBo

Raziskovalci so z metodo strojnega branja prečesali izrazje, ki se pojavlja v 3,5 milijona knjig, objavljenih med letoma 1900 in 2008, poroča publikacija Literrary Hub. Iskali so pridevnike, ki se v knjigah uporabljajo za opis moških in žensk.

Ljubka ženska in pošten moški

Njihov raziskovalni projekt je pokazal jasno ločnico: če so opisane s pozitivnimi lastnostmi, se "ženske ali druge samostalnike, ki so značilni za ženski spol, kot sta na primer stevardesa ali hči", skoraj vedno opredeljuje na podlagi fizičnih lastnosti. Moški pa so nasprotno običajno nosilci vrlin in visoko moralnih značajskih potez. Med najpogostejšimi besedami, ki opisujejo ženske, so lepa, ljubka in čudovita, medtem pa moške največkrat opisujejo s pravičen, pošten in razumen.

Statistična potrditev že prej pričakovanih rezultatov

"Jasno lahko vidimo, da besede, ki se uporabljajo za ženske, veliko bolj namigujejo na njihov videz kot besede, ki se uporabljajo za opisovanje moških. Tako smo lahko potrdili razširjeno mnenje zdaj še na statistični ravni," je izsledke raziskave komentirala računalničarka, docentka Isabelle Augenstein z oddelka za računalništvo univerze v Københavnu.

Raziskava je potekala kot skupni projekt londonskega University Collegea, Univerze John Hopkins iz ameriškega mesta Baltimore, newyorške raziskovalne izpostave Microsofta, oddelka za računalništvo in tehnologijo univerze Cambridge in oddelka za računalništvo københavnske univerze. Izvedli so jo Alexander Hoyle, Lawrence Wolf-Sonkin, Hanna Wallach, Isabelle Augenstein in Ryan Cotterell.