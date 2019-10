Turški pisatelj Orhan Pamuk se je Nobelovim nagrajencem pridružil leta 2006. Foto: EPA

25. sejem Sa(n)jam knjige v Istri, ki bo v Domu hrvaških veteranov v Pulju potekal od 5. do 15. decembra, bo gostil 300 avtorjev iz Hrvaške in tujine. Med temi bodo literati, založniki, zgodovinarji, intelektualci in umetniki. Tema letošnje izdaje je Mesto. O fenomenu mesta ter zgodovini in prihodnosti mest bo beseda tekla na srečanjih z avtorji, predstavitvah knjig in okroglih mizah. V okviru krovne teme bo jubilejna izvedba festivala orientirana tudi k festivalskemu mestu Pulju.

Pamuk, Nobelov nagrajenec za književnost za leto 2006, se vrača v Pulj ob izidu hrvaškega prevoda romana Istanbul na fotografijama: grad, sjećanja. Gostovanje Pamuka bo pospremilo srečanje svetovno znanih turkologov in prevajalcev njegovih del iz ZDA, Nemčije, Češke, Bosne in Hercegovine ter Hrvaške.

Iz Trsta prihaja v istrsko mesto pisatelj Claudio Magris, poznavalec zgodovine in kulture Srednje Evrope, iz Italije pa bo prišel tudi družbeni in medijski teoretik ter kulturni aktivist Franco Bifo Berardi. Nov program Slovanski vrt, ki ga pripravljajo s Forumom slovanskih kultur, bo predstavil pomembne ruske avtorje - avtorico Guzel Jakinu ter pisatelja Sergeja Lebedeva in Jevgenija Vodolazkina.

Med gosti sejma bo tudi Veijo Baltzar, ukrajinsko literaturo bo predstavljal nagrajevani pisatelj, esejist in prevajalec Jurij Andruhovič. V Istri se bodo ustavili še nemška pisateljica Jenny Erpenbeck, pesnica in pisateljica z avstrijske Koroške Maja Haderlap ter psihoanalitičarka Jeannette Fischer, tudi avtorica knjige Psychoanalyst Meets Marina Abramović.

V Pulju se bo ustavila še hrvaška vizualna umetnica, ki živi v Berlinu, Ana Bilankov, ter akademik in profesor slavistike v Oslu Svein Monnesland, tudi avtor monografije Istra i Kvarner očima stranaca. V programu Poezija je vprašanje srca pa bodo nastopile pesnice Monika Herceg, Anja Golob, Martina Vidaić in Dorta Jagić.

V glasbenem delu bodo med drugim nastopili Tamara Obrovac, Darko Rundek, Vlado Kreslin ter Alen in Nenad Sinkauz. V sejemski knjigarni pa bo več kot 250 založnikov predstavilo okoli 20.000 naslovov.