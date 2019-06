Foto: Fundación José Manuel Lara

Knjiga, ki jo je napisal leta 1955 rojeni esejist Alfonso Alegre Heitzmann, je pred dnevi izšla pri seviljski Fundaciji Jose Manuel Lara. Že pred meseci pa je dobila posebno nagrado za biografije, ki nosi ime po španskem zgodovinarju Antoniu Dominguezu Ortizu.

Dva nepozabna tedna v Granadi

Heitzmannovo delo rekonstruira ključno obdobje v španski kulturni zgodovini skozi prijateljstvo med Lorco in Jimenezom, sicer Nobelovim nagrajencem za književnost leta 1956, beremo na spletni strani španskega časnika El Mundo.

V uvodu navedeni španski ustvarjalci in intelektualci so v Granadi preživeli skoraj dva tedna, Lorcova družina jih je gostila od 21. junija do 3. julija.

Avgusta istega leta je Lorca začel pisati Ciganski romansero, ki je danes ena temeljnih knjig evropske poezije preteklega stoletja, Jimenez pa je medtem začel pisati obsežno romanco Generalife.

V Madridu smo si velikokrat ogledovali tam nastale fotografije. Takšne dni le redko doživiš v življenju. Juan Ramon Jimenez

Dela, zaznamovana s tem obdobjem

"Nikoli nismo pozabili dni, ki smo jih skupaj preživeli v Granadi. V Madridu smo si velikokrat ogledovali tam nastale fotografije. Takšne dni le redko doživiš v življenju," je Jimenez napisal v pismu Lorcovi družini leta pozneje po obisku Andaluzije in desetletje po Lorcovi smrti, ko so ga ob izbruhu španske državljanske vojne leta 1936 ubili vojaki Francisca Franca.

Poznejšega nobelovca je obisk tega andaluzijskega mesta zelo zaznamoval, kar je razvidno iz pesmi in drugih besedil, ki so sledila v mesecih in letih po tamkajšnjem obisku. Še posebej pesnitev Generalife, ki jo je posvetil Lorcovi sestri Isabel Garcii Lorca, in knjigi Olvidos de Granada.