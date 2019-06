V finale so se uvrstili tako avtorji, ki so bili v preteklosti že nominirani za kresnika, kot v tem naboru nova imena. Foto: BoBo

Dobitnik Delove nagrade kresnik za najboljši roman preteklega leta se bo pridružil 28 literarnim delom, ki so nagrado že dobili.

Med finalisti sta dva prvenca

Nekateri od letošnjih finalistov so bili v preteklosti že nominirani. Komel je bil med peterico finalistov leta 2016 z romanom Pianistov dotik, Štefanec z romanom Viktor Jelen, sanjač med finalisti leta 2003, z romanom Republika jutranje rose leta 2007, leta 2011 pa še z romanom Odličen dan za atentat. Virk je bil v finalni peterici leta 1996 z delom 1895, potres, leta 2005 z romanom Aritmija, z romanom Ljubezen v zraku še leta 2010. Mojca Širok in Bronja Žakelj sta v kresnikovi peterici sicer prvič, a sta knjigi obeh romaneskna prvenca.

Pogodba (Mladinska knjiga) Mojce Širok je kriminalni roman, ki prek iskanja ozadja treh smrti pripelje v osrčje sicilijanskega mafijskega dogajanja, Komel je o romanu Medsočje (založba Goga) za Delo povedal, da "od zunaj prežema shizofreni kapitalizem, od znotraj pa razjeda razklanost slovenske družbe, pri čemer se do resnice obnaša prav tako ljubosumno kot ljubimec, ki nerad spusti zraven kogar si že bodi".

Štefanec je roman Najlepša neznanka svetloba (Mladinska knjiga) označil za roman o ujetostih in poskusih osvobajanja, o resničnih in namišljenih pobegih, o iskanju samega sebe pod balastom, ki ga je naplavilo okolje, čas.

"Govori o fantu v delikatnih letih. Začne se z razpadom njegove družine, konča pa v črepinjah življenja," je vsebino romana povzel Virk. Urednica Nela Malečkar pa je snov roman opisala kot "temno stran erotike".

Lani je kresnika prejel Drago Jančar za roman In ljubezen tudi. Foto: BoBo

Bronja Žakelj je svoj avtobiografski roman Belo se pere na devetdeset (Beletrina) označila za svoj poklon življenju: "Zelo posebno se mi zdi, da so tako pomembna vprašanja našega življenja, kot so minljivost, krhkost in iskanje resnice, ki so me nekoč potiskala v samost in tišino, našla pot med bralce in postala del kolektivnega družbenega dialoga," je dejala za Delo.

O zmagovalcu bo odločala petčlanska žirija, ki ji predseduje Delova novinarka Mimi Podkrižnik, v njej pa so še Tina Vrščaj, Mateja Komel Snoj, Tone Smolej in Alen Albin Širca.

