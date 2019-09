Trilogija Tolpa mladega Ješue je v knjižni in barvni podobi Gorazda Vahna pod okriljem stripartnice Buch in zavoda Strip Art začela izhajati na začetku predlanskega leta s Čarodejem. Strip Tolpa mladega Ješue je sicer sprva v črno-beli različici izhajal v Mladini. Druga, lani izdana izdaja, je nosila naslov Zdravilec, serijo izdaj pa tokrat zaokroža Kralj. Tudi ti dve je pobarval Vahen.

Tomaž Lavrič: Kralj. Foto: Strip.art.nica Buch

Tolpa mladega Ješue je "poskus povsem ateistične razlage življenja nekega misije", so zapisali pri založbi. V ospredju je razmislek, kakšna bi bila lahko resnična zgodba Ješue, božjega izvoljenca, začetnika največje svetovne religije, okleščena vraževerja in blodenj, olepšav in pretiravanja, političnih kompromisov in cerkvenih dogem.

Popeljati ljudstvo v sveto vojno

Pri založbi so sklepni del zgodbe napovedali takole: "V deželi vre, pripravlja se vstaja. Čudodelec Ješua je proglašen za novega mesijo, od boga izbranega voditelja Judov, ki bo popeljal ljudstvo v sveto vojno. Na čelu vznesene množice vkoraka v Jeruzalem, središče verske in posvetne oblasti, vendar že med pohodom na Veliki tempelj krenejo stvari strašno narobe."

Tomaž Lavrič se je rodil leta 1964 v Ljubljani. Študiral je slikarstvo na ljubljanski likovni akademiji. Ukvarja se z ilustracijo, politično karikaturo in stripom. Od leta 1987 je ilustrator v reviji Mladina. Lavrič je pred dvema letoma prejel nagrado Prešernovega sklada za stripa Tolpa mladega Ješue in Lomm.

Tri desetletja hitro stečejo mimo

V Sloveniji in po svetu je izšlo več kot 40 Lavričevih stripovskih izdaj. Njegovo najbolj znano delo je satirična stripovska pasica Diareja, ki izhaja v Mladini že tri desetletja. Njegovi so tudi stripi Rdeči alarm, Bosanske basni, Ratman, Slepo sonce ter Sokol in golobica. Za tuje založbe je ustvaril stripe Dekalog, Evropa, Lomm in Appoline. Strip Tolpa mladega Ješue je v Franciji izšel v integralni obliki pod naslovom Yeshua.

Svežo izdajo stripa, za katerega je Lavrič leta 2017 prejel nagrado Prešernovega sklada, bodo drevi ob 19. uri predstavili v Strip.art.nici Buch v Murglah, sledilo bo podpisovanje del.