Ameriška prva dama Melania Trump. Foto: AP

"Poanta nosilnega dela te knjige je prikazati notranjo povezanost slovensko-ameriške lepotice Melanie z lepotami njene genetske domovine," je na nedavni predstavitvi dejal Omerza in dodal, da knjiga o prvi dami ZDA temelji izključno na resničnih dejstvih, avtentičnih fotografijah in dokumentih.

Naključja igrajo pomembno vlogo

Mihalek je Melanio Trump na začetku 90. let po naključju srečal na Poljanski cesti v Ljubljani in jo ogovoril ter že čez nekaj ur fotografiral. Omerzu ob tem poudarja, da naključja igrajo pomembno vlogo pri njenem potovanju od Sevnice do Bele hiše. Drugi del prinaša trinajst premierno javno objavljenih fotografij, ki jih je posnel Mihalek. Ob njih so v knjigi fotografije krajev v Sloveniji, povezanih z Melanio in njeno ožjo družino.

Melanija Knavs je odraščala v Sevnici, srednjo šolo pa je obiskovala v Ljubljani. Foto: AP

Delo sestavlja pet poglavij: Fotograf Nino in 21-letna študentka Melanija, Mlada Melanija ‒ lepota po slovensko, Snemalec Aleks in 22-letna tekmovalka Melanija, Mlada Melanija ‒ Look of the Year in Raziskava o zakoncih Trump.

Omerza je pojasnil, da posamezna poglavja obravnavajo skoraj izključno življenjsko obdobje v letih 1991 in 1992, ko je bila tedaj še Melanija Knavs stara 21 in 22 let. Vsebinsko se lotevajo doslej neznanih vsebin, ki se dotikajo nastanka prvič objavljenih fotografij.

Krajšo različico knjige so že pred časom prevedli v angleščino, a zanjo še niso našli založnika. Omerza upa, da bo slovenska izdaja spodbudila ameriške založnike k izdaji ravno zato, ker je obsežnejša ‒ dodali so fotografije Aleksandra Šmuca in analizo javnomnenjske raziskave.

Tik pred tiskom knjige je Omerza stopil v stik z režiserjem Šmucem, ki je leta 1992 posnel Melanio Trump v Portorožu. V tretjem poglavju je mogoče prebrati o tem snemanju in kako je do njega prišlo. Iz le slabo minuto dolgega posnetka so ujeli šest podob, ki so prvič objavljene v četrtem poglavju.

Kaj državljanke in državljani Slovenije menijo o zakoncih Trump?

V petem delu bralce čaka aktualna analiza ameriškega predsedniškega para. Agencija Ninamedia je za knjigo opravila javnomnenjsko raziskavo o tem, kaj državljanke in državljani Slovenije menijo o zakoncih Trump, Omerza pa je opravil analizo podatkov.