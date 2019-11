Anja Golob je četrto pesniško zbirko naslovila kar s celo pesmijo. Foto: BoBo

Poezija Braneta Senegačnika se ne pridružuje prevladujočemu toku sodobnih pesniških glasov, zato je s svojo duhovno globino in klasično estetiko toliko dragocenejša. V svoji sedmi pesniški zbirki z naslovom Pogovori z nikomer se v Senegačnik dotika presežnih, metafizičnih razsežnosti bivanja.

Tudi poezija Anje Golob prinaša izrazito avtorski rokopis. O njeni izjemnosti govorita kar dve Jenkovi nagradi, o prelomnih učinkih, ki jih pesnica s svojo držo prinaša v naš literarni prostor, pa njena zelo obiskana javna branja in celo razprodani ponatisi posameznih zbirk. Pesnica je svojo četrto pesniško zbirko naslovila kar s celo pesmijo in v njej z natančno, izčiščeno govorico združila intimo in družbeni angažma.

Eden vidnejših srbskih prozaistov mlajše generacije Ivan Antić se v svojih kratkih zgodbah ukvarja z osredotočenostjo na detajl in s pozornim opazovanjem duševnih in telesnih reakcij svojih junakov. Po odmevni knjigi kratke proze Tonus so na knjižne police prišle Membrane, membrane, njegovo drugo delo, ki ga je v slovenščino odlično prevedla Sonja Polanc.

Oddajo pisave, ki jo pripravlja avtorica Alenka Zor Simoniti, režijo pa podpisuje Petra Hauc, lahko ujamete nocoj ob 22.55 na 1. programu Televizije Slovenija.