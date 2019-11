Foto: Amazon

Njeno debitanstsko zbirko iz leta 2017 na spletni strani lithub opisujejo kot afrofuturistično antologijo.

Priznana pesniška zbirka, ki je med drugim prejela nagrado Norme Farber, je "napol avtobiografsko raziskovanje deklištva in ženskosti temnopoltih deklic in žensk, piše na spletni strani Shadow and Act. Pesnica se ukvarja z vprašanji, kako bo videti mesto prihodnosti in kako lahko "pogled skozi afrofuturistično lečo spremeni to, kako razmišljamo o preteklosti in sedanjosti," so še zapisali.

V različnih dimenzijah in različicah iste resničnosti

Ko bodo ustvarjalci v produkciji AMC poezijo prelili v televizijsko nadaljevanko, bo ta raziskovala in obravnavala enaka vprašanja in pereče družbene napetosti kot v pesmih, vsaka epizoda pa se bo odvijala v različnih dimenzijah in različicah iste resničnosti, je pesnica, ki bo delovala tudi kot ena izmed scenaristk pri seriji, povedala za stran Shadow And Act. "Igrala se bo s prostorom, časom in kontinuiteto ‒ na zabaven in domiseln način," je še razložila.

Zbirka je sicer postavljena v njeno rojstno mesto, Chicago, kjer Eve Ewing še danes živi in dela na tamkajšnji univerzi. Kot docentka predava in raziskuje rasizem, socialno neenakost in urbane politike ter vpliv teh sil na ameriške javne šole in življenje mladih. Tekste objavlja v publikacijah, kot so The New Yorker, The Atlantic in The New York Times. Skupaj s Hanifom Abdurraqibom tvori pisateljski kolektiv Echo Hotel, lahko izvemo na njeni spletni strani.