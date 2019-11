"Zadie govori v brentovskem naglasu. Pravi, da ga lahko prepozna kjerkoli po svetu," je povedala Lois Stonock, umetniška vodja dogajanja v sklopu Londonske kulturne četrti 2020.

Pisateljica Zadie Smith velja za veliko ljubljenko britanske, še posebno londonske javnosti. Foto: EPA

Dodala je, da se bo prav morda tudi tega dotaknila v besedilu in razkrila, da bo drama, napisana v obliki monologa, prevpraševala položaj žensk v družbi, obenem pa ujela duh Brenta.

Pisateljičino prvo dramsko besedilo, naslovljeno The Wife of Willesden, bo temeljilo na eni od Canterburyjskih povesti Geoffreyja Chaucerja z angleškim naslovom The Wife of Bath's, so še dejali.

Z Zadie Smith so v stik stopili že v začetku snovanja programa, pisateljica je bila nad njihovim povabilom k sodelovanju navdušena, poroča BBC. Povedala je, da ima multikulturno londonsko četrt, v kateri se je rodila in odraščala, zelo rada in ji resnično veliko pomeni.

637 strani dolg prvenec Zadie Smith. Foto: Založba Beletrina

Doslej je napisala pet romanov

Zadie Smith je zaslovela s prvencem Beli zobje (2000), ki ga lahko beremo tudi v slovenščini v prevodu Tine Mahkota. Zelo uspešen in pozneje tudi ekraniziran literarni prvenec britanske pisateljice jamajškega rodu je dobil številne nagrade. Doslej je skupno napisala pet romanov, od katerih je v slovenščino preveden še O lepoti iz leta 2005. Prevedel ga je Matej Juh. Letos je napovedan izid njenega romana z naslovom The Fraud, nedavno je izšla njena zbirka kratkih zgodb Grand Union.

Premiera drame The Wife of Willesden se bo odvila v Gledališču Kiln. Napovedujejo jo kot enega glavnih dogodkov v sklopu londonske kulturne četrti leta. Med izpostavljenimi dogodki najdemo še dober kilometer in pol razpotegnjeno zabavo na eni najstarejših londonskih ulic Kilburn High Road ter reggae festival v Harlesdenu, ki bo odmeval teden dni.

Podelili bood nagrade mobo

V Brentu bodo ponovno podelili nagrade mobo. Podelijo jih izvajalcem glasbe, ki korenini v tradiciji temnopoltih ustvarjalcev. "V programu bo odsevala predvsem raznolikost, ki tudi najbolj določa to londonsko četrt," so zapisali na BBC-ju.

Lani je naziv Londonska kulturna četrt prvič nosila Waltham Forest, projekt pa so začeli izvajati po uspešno izvedenih programih Evropske prestolnice kulture v Glasgowu in Liverpoolu in Britanske prestolnice kulture v Derryju in Hullu.