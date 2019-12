Andrej Medved (1947) je pesnik, prevajalec, urednik, filozof in umetnostni zgodovinar. Foto: BoBo

V Madridu se bodo srečali z Mercedes Cebrian, Eriko Martinez in Carlosom Aganzom, španskimi pesniškimi kolegi, ki so lani gostovali v Sloveniji.

Glorjana Veber (1981) je ustanoviteljica Inštituta IRIU, v okviru katerega razvija eksperimentalno-inovativne pristope na področju bralne kulture. Foto: Sanje / Katarina Ropret

Na Dnevih poezije in vina leta 2018 je šest poetov vzajemno prevajalo svojo poezijo in jo nato bralo na festivalskih dogodkih.

Tibor Hrs Pandur (1985) deluje kot pesnik, dramatik, urednik in prevajalec. Letos je pri ZRC SAZU izšel njegov prevod Teslovega eseja Problem povečevanja človeške energije. s posebnim ozirom na pridobivanje energije Sonca. Foto: BoBo

V prihodnjih dneh bodo ustvarjali na dvodnevni prevajalski delavnici v priznanem kulturnem središču Residencia de Estudiantes. Tam so nekoč živeli in ustvarjali sloviti umetniki, med njimi so bili Federico Garcia Lorca, Salvador Dali, Luis Bunuel in številni drugi.

Prav tam bo v soboto potekalo veliko pesniško branje. Naslednje branje sledi v ponedeljek in se bo odvilo v Kulturnem liceju Berte Wilhelmi v Granadi, so sporočili z založbe Beletrina, ki dogajanje organizira.

Pri pripravi turneje je Beletrina sodelovala s slovenskim veleposlaništvom v Madridu, Residencio de Estudiantes, združenjem Asociacion del Diente de Oro in Granado, Unescovim mestom literature. Turnejo, ki je del Beletrininega programa mednarodnega sodelovanja, je podprla Javna za knjigo za knjigo RS.