Pesniška akcija z branji po svetu poudarja, da je "poezija pot do miru". S tem naslovom v novembru in decembru berejo v 75 državah.

Branju poezije lahko na sedežu DSP-ja prisluhnete danes od sedmih zvečer naprej. Foto: BoBo

Organizacija World Poetry Movement oziroma Svetovno pesniško gibanje v novembru in decembru po vsem svetu pripravlja branja s poslanico Poezija je pot do miru, s katerimi opozarja na številne konfliktne razmere. DSP se je ob tej priložnosti pridružilo več kot 400 dogodkom v 75 državah z branjem in glasbo, ki bo trajalo od 19.00 do poznih večernih ur, na ta način pa se bodo tudi poslovili od starega leta.

Projekt bo v uvodu predstavila Barbara Pogačnik, ki je februarja sodelovala na enem do organizacijskih sestankov gibanja. Na literarnem festivalu v Vietnamu se je sestal ožji odbor gibanja, ki po njenih besedah predstavlja neke vrste alternativni Pen. Po njenih besedah veliko držav iz Južne Amerike, Afrike in Azije čuti potrebo po tem, da spodbujajo idejo miru v svojih regijah s konkretnimi akcijami, kot so branja, ki povežejo ljudi.

Gibanje je deloma povezano tudi z ekološkimi gibanji. Ustanovljeno je bilo v Medellinu v Kolumbiji leta 2011 in je po njenih besedah pomembno prispevalo k sklenitvi mirovne pogodbe med sprtimi stranmi v državi, kolumbijski predsednik Juan Manuel Santos pa je leta 2016 prejel Nobelovo nagrado za mir.

Kot je še povedala, v Kolumbiji še vedno čutijo, da ima gibanje smisel, čeprav jih je politika, podobno kot v Sloveniji, ko so k osamosvojitvi pomembno prispevali pisatelji, pozneje porinila na stran.

Na maratonskem branju bodo sodelovali Gabriela Babnik, Matej Krajnc, Ana Porenta, Jana Kolarič, Barbara Korun in številni drugi. Za glasbeno ozračje bo poskrbel Matjaž Pikalo.