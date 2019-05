Mesto Šardža je prestolnica istoimenskega emirata, enega od sedmih emiratov, ki sestavljajo Združene arabske emirate z Abu Dabijem kot glavnim mestom. Za kulturno središče emiratov sicer velja Dubaj, ki ponuja redne knjižne sejme in muzejske razstave. Foto: EPA

Svetovna prestolnica knjige je naziv, ki ga podeljuje Unesco, izbrana mesta pa se ob tem zavežejo, da bodo promovirala knjige in branje in organizirala dejavnosti čez leto. Praznovanje, ki bo trajalo do prihodnjega svetovnega dneva knjige in avtorskih pravic, 23. aprila, letos torej vodi slogan: "Odprite knjige, odprite ume."

Svetovna prestolnica knjige Lani so naziv svetovna prestolnica knjige nosile Atene, od začetka pobude dalje pa Madrid (2001), Aleksandrija (2002), New Delhi (2003), Anvers (2004), Montreal (2005), Torino (2006), Bogota (2007), Amsterdam (2008), Bejrut (2009), Ljubljana (2010), Buenos Aires (2011), Erevan (2012), Bangkok (2013), Port Harcourt (2014), Inčeon (2015), Vroclav (2016) in Conakry (2017).

Mesto znanja in vir za rastoči založniški sektor v regiji

Po priporočilu Mednarodnega združenja založnikov (IPA) in Mednarodne zveze knjižničarskih združenj in institucij (IFLA) so Šardžo izbrali zaradi inovativne, celovite in vključujoče vloge, ki predlaga tudi vključevanje migrantov – ves čas si namreč prizadeva za promoviranje knjig in pismenosti. Ker je znana tudi kot mesto znanja, se je hitro uveljavila kot vir za rastoči založniški sektor v regiji in postala središče za večino dogodkov in organizacij, povezanih s knjigami, še beremo na uradni strani.

Šardža je 19. mesto po vrsti z nazivom svetovne prestolnice knjige. Foto: EPA

Vključevanje vseh članov skupnosti

Celoletni program se bo osredotočal na vključenost vseh članov skupnosti. Vsebuje predloge tako za vključevanje prebivalstva iz tujine kot knjižne industrije mladih in marginaliziranega prebivalstva. Cilj tokratne knjižne prestolnice je spodbuditi kulturo branja v Združenih arabskih emiratih in ustvariti nove pobude za literarno ustvarjanje na tem območju in v preostalem delu arabskega sveta.

Inkluzivnost, branje, dediščina, ozaveščanje, založništvo in otroci

Letošnji program bo izpostavil šest tematik: inkluzivnost, branje, dediščino, ozaveščanje, založništvo in otroke. V ta namen se bo čez leto zvrstil niz konferenc, razstav in knjižnih sejmov. Med dogodki bodo tudi konferenca, posvečena svobodi govora, tekmovanje za mlade pesnike, delavnice za ustvarjanje knjig z Braillovo pisavo in taktilnih knjig ter prireditve za večetnično prebivalstvo v mestu.