Med njena najbolj znana dela sodijo romani Najbolj modre oči, Salomonova pesem in Ljubljena.

Toni Morrison (1931–2019). Foto: EPA

Toni Morrison se je rodila 1931 v delavski družini. Angleščino je študirala na Univerzi Howard, eni prvih univerz, ki so temnopoltim omogočile formalno izobrazbo. Bila je urednica pri veliki založniški hiši Random House, kot literarna kritičarka in kolumnistka je pisala za New York Times, od leta 1989 do upokojitve leta 2011 pa predavala na Univerzi Princeton.

Svojim študentom govorim: ko boste dobili službe, za katere so vas tako briljantno izučili, si zapomnite, kaj je vaša resnična naloga - če ste svobodni, morate osvoboditi še koga drugega. Če imate kaj moči, je vaša naloga, da opolnomočite koga drugega. To ni igra, v kateri si vsak samo nagrabi čim več bombonov. Toni Morrison

Sredi 60. let 20. stoletja je začela pisati svoj romaneskni prvenec Najbolj modre oči. Knjiga, ki je izšla leta 1970, pripoveduje o temnopolti deklici Pecole, ki sanjari o modrih očeh, da bi bila lahko znova sprejeta in priljubljena. Kot je pozneje, leta 1993 pisateljica zapisala o svoji protagonistki, je njena želja v sebi skrivala pravzaprav rasizem do same sebe. "Ta roman vrta v pogled, ki jo je obsodil."

Leta 1973 je izšel roman Sula, štiri leta pozneje pa Salomonova pesem, s katero je pritegnila pozornost kritikov in širše javnosti ter se uveljavila kot ena osrednjih ameriških pisateljic.

V svojih delih se je pisateljica posvečala predvsem identiteti temnopoltih Američanov, v ospredje pa postavljala predvsem ženske like. Foto: Reuters

Po izidu romana Ljubljena (1987) je prejela Pulitzerjevo nagrado, leta 1993 pa je postala prva temnopolta dobitnica Nobelove nagrade. Podeljevalci najprestižnejšega literarnega priznanja na svetu so tedaj v utemeljitvi o pisateljici zapisali, da v svojih romanih z značilno vizionarsko močjo in poetično izraznostjo oživlja pomemben del ameriške stvarnosti.

Več sledi.