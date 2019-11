V času sejma bodo podelili več nagrad, med drugim za najboljši literarni prvenec 2019 in za knjigo, ki si bo po izboru obiskovalcev sejma prislužila naziv knjiga leta 2019. Foto: BoBo/Borut Živulović

Sejem odpira vrata v torek v Linhartovi dvorani CD s slovesnostjo, na kateri bodo razglasili letošnjega Schwentnerjevega nagrajenca za posebne dosežke v knjigotrštvu in založništvu ter podelili posebno priznanje SKS. V fokusu bo Evropa, mesto v gosteh pa Murska Sobota ob stoletnici priključitve Prekmurja k matici. Nanjo se bo navezovalo več dogodkov, tudi torkova otvoritev, ki jo bo pospremil Vlado Kreslin. Slovesno odprtje bo neposredno prenašal Program Ars.

"Aktualen in družbeno odgovoren dogodek"

Na sejem letos vabi podoba enega izmed največjih predstavnikov razsvetljenstva na Slovenskem, Valentina Vodnika ob 200-letnici njegove smrti, je na današnji novinarski konferenci poudaril predsednik upravnega odbora SKS Zdravko Kafol. Po njegovih besedah skuša biti SKS aktualen in družbeno odgovoren dogodek, ki se skuša odzivati na dogajanje okoli nas. Vodnikova podoba pa se navezuje tudi na fokus letošnjega sejma, Evropo, "saj velja prav razsvetljenstvo za temelj modernega obdobja evropske kulture".

Foto: Cankarjev dom

Program Evropa v fokusu sta skupaj pripravila Zveza kulturnih inštitutov v Sloveniji (Eunic) in Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji. Sejem bodo v sklopu programa obiskali tuji gostje iz osmih evropskih držav.

Med njimi so irski pisatelj Jack Harte, ki se izredno angažira za literarno ozaveščanje, Sibylle Berg, ena najvidnejših ustvarjalk na nemškem jezikovnem področju, pa letošnji Büchnerjev nagrajenec Lukas Bärfuss, z nagrado EU za književnost nagrajena severnoirska pisateljica Jan Carson ter Elisabetta Sgarbi, italijanska založnica in avtorica, ki bo predstavila svoj dokumentarni film o Sloveniji Najbližji drugje.

Radio Ars na Pisateljskem odru

Program Ars in ZKP RTV Slovenija sta letos zasnovala zvočno zbirko Slovenski literarni klasiki in sodobniki. Prvi letnik, v katerem so izšli ob izidu prepovedana pesniška zbirka Ivana Cankarja Erotika, povest Frana Levstika Martin Krpan in kriminalni roman Tadeja Goloba Jezero bodo ob 17. uri na Pisateljskem odru v pogovoru z Markom Goljo predstavili Mojca Menart, Branko Jordan, Tadej Golob in Alen Jelen in ob tem napovedali drugi letnik. Sodelovala bosta tudi igralka in vokalistka Vesna Pernarčič in kitarist Uroš Rakovec.

Podelitev nagrad

V času sejma bodo podelili več nagrad, med drugim za najboljši literarni prvenec 2019 in za knjigo, ki si bo po izboru obiskovalcev sejma prislužila naziv knjiga leta 2019. V sredo bodo na Programu Ars v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev in Društvom slovenskih književnih prevajalcev ob 19. uri pripravili in prenašali Literarni večer in podelitev nagrade za najboljši prvenec in nagrade Radojke Vrančič za mladega prevajalca. Prireditev bo vodil Ivan Lotrič, z nagrajencema pa se bo pogovarjal Matej Juh.

Knjiga o obiskovalcih sejma

Kakor lani bo poseben prostor zasedla Fotocona, ki predstavlja fotografsko umetnost v knjižni obliki. Letošnji poseben dogodek znotraj prepleta fotografije in knjige je izid knjige fotografij Selffish, ki je posvečena obiskovalcem. Fotograf Bojan Brecelj je lani ujel v objektiv obiskovalce sejma, medtem ko so s kredo na tablico zapisali naslov svoje namišljene knjige, ki obenem posreduje njihovo stališče do sveta.

V sekciji Mesta v gosteh bo v središču Murska Sobota, in sicer v luči 100-letnice priključitve Prekmurja matični domovini. Na Pisateljskem odru se bodo do nedelje vsako opoldne predstavili s Prekmurjem povezani pisatelji Feri Lainšček, Štefan Kardoš, Vlado Žabot, Dušan Šarotar in pisateljica Suzana Tratnik.

"Biti doma v svojem jeziku - v tem sta velika svoboda in moč. Anja Štefan

V programskem sklopu Založniška akademija bodo predstavili najnovejšo raziskavo bralne kulture in nakupovanja knjig Knjiga in bralci VI, razlaga vodja programa Miha Kovač, ki je knjigo napisal v soavtorstvu Andrejem Blatnikom, Samom Rugljem in Patricio Rupar. V oddaji Arsov forum se bo v četrtek Blaž Mazi z gosti Natašo Detič, Andrejem Blatnikom, Miho Kovačem in Samom Rugljem pogovarjal o tem, ali v Sloveniji izdamo preveč knjig.

Otroškemo občinstvo bo razveseljeval Cicifest, njegova ambasadorka je letos pisateljica, pesnica in pravljičarka Anja Štefan. "Biti doma v svojem jeziku - v tem sta velika svoboda in moč," je zapisala v poslanici.

Radio Ars na sejmu pripravlja še Literarni večer V Literarnem večeru o Tantadruju Cirila Kosmača, ki ga je v sklopu Arsovega domačega branja pripravila Marjetka Krapež, bodo sodelovali: Domen Valič, Žan Koprivnik, Primož Pirnat, Eva Longyka Marušič, dijaki gimnazije Vič Mark Korošec, Maj Kastelic, Magdalena Radovanović in Erik Contreras Mencinger ter glasbenika - violinist Matija Krečič in Boris Magdalenc s čarobnim bobnom – hangom. Literarni večer se bo začel ob 18.45, po njem pa se bo Vlado Motnikar o Tantadruju pogovarjal z dijaki gimnazije Vič.

Ilustratorski kot z deli najvidnejših slovenskih ilustratorjev

Na SKS bodo postavljene tudi tri razstave - ilustracij Ane Zavedlav, naslovnic zbirke Kondor ter haiku grafik. Program Foruma za obiskovalce in Debatne kavarne bo ponovno posvečen najrazličnejšim aktualnim temam, na sejem pa se vrača tudi Ilustratorski kot z deli najvidnejših slovenskih ilustratorjev.