Grafično podobo letošnjih Sanj v Medani so oprli na portret romske pevke Monike Lakatos, ki jo je na fotografijo ujel Janez Marolt. Foto: Založba Sanje/Janez Marolt

Sanje v Medani 2019

Štiridnevni festival bo drevi v rojstni hiši Alojza Gradnika v Medani uvedlo odprtje razstave Arhitekturni idejni predlogi za prenovo Gradnikove domačije, ki so jih pripravili študenti Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani.

Esej Thomasa Mertona je ena izmed treh knjižnih izdaj, ki so izšle ob festivalu. Foto: Založba Sanje

Tri knjige, izdane ob festivalu

Sicer pa se bodo na Sanjah v Medani tokrat posvečali pojmu svobode, ki ga predstavljajo tri knjige, izdane ob festivalu. Med njimi je esej ameriškega meniha in pisatelja Thomasa Mertona O dežju in nosorogu, brezčasna meditacija o samoti, ki nagovarja k razmisleku, kako ostati človek, so zapisali pri založbi. Bero zaznamujeta še pesniška zbirka Marka Tomaša Želim postati terorist in esej zdravnika, misleca, psihoanalitika in znanstvenika Wilhelma Reicha z naslovom Prisluhni, mali človek!

Pomemben element festivala so pesniška potovanja, ki se jih bo mogoče udeležiti ob večerih od petka do nedelje. Imena, kot so Vesna Bukovec, Ana Jelnikar, Milena Mileva Blažič, Jani Kovačič, Sofya-Agnessa Yakuntsova, Violeta Tomič, Ivan Peternelj, Blaž Šef, Iztok Osojnik ali Grega Ulen, bodo med nastopajočimi na večerih, naslovljenih Stopiva v dež, Ustvariva glasbo in ples ter Lepota, od katere bo smrt zblaznela.

Festivalsko dogajanje bodo prav tako med petkom in nedeljo prevzeli številni glasbeni in pesniški ustvarjalci iz Slovenije in tujine. Na terasi pred vilo Vipolže in pred gradom Dobrovo bodo nastopili trikratni zmagovalci festivala trobentačev v Guči Bojan Ristič Brass Band iz Srbije, Romanimo in Monika Lakatos iz Madžarske, romski glasbeniki iz Prekmurja Romano Glauso in slovenska zasedba Bakalina Velika. V petek bosta Svetlana Makarovič in avstrijski kitarist Alfred Burgstaller izvedla njeno glasbeno pripoved Snegoručka.

Trije močni ženski glasovi in Pravljična vas

V nedeljo bodo na Forumu Sanje spregovorile tri ženske: misijonarka Marija Sreš, ki je štiri desetletja preživela med staroselci v Indiji, Anja Srpčič, ki je kot prostovoljka delovala v Gambiji, in Vlasta Nussdorfer, ki se vse življenje posveča varovanju človekovih pravic.

Za otroke in odrasle se bo srednjeveška vasica Šmartno v soboto prelevila v Pravljično vas. Zavzeli jo bodo pripovedniki iz Rezije, med njimi Luigia Negro in Sandro Quaglia, ter Pravljice iz druge violine. Pod vodstvom Katarine Juvančič pa bo potekala tudi glasbena delavnica uspavank.