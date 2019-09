Velededi, slikanica Paula McCartneya, tudi v slovenščini

V izvirniku ima knjiga naslov Hey Grandude, kar je aluzija na skladbo Hey Jude

MMC RTV SLO

Pri založbi Morfemplus, kjer so knjigo izdali, mlade bralce vabijo, da z junaki zajahajo letečo ribo in se izognejo drvečim bizonom ter snežnim plazovom. Foto: Morfemplus.

"Želel sem napisati knjigo za vse babice in dedke, in seveda za njihove vnuke, da jo bodo lahko brali pred spanjem," je o svoji prvi slikanici povedal nekdanji član skupine The Beatles Paul McCartney. Nedavno je izšla tudi v slovenskem prevodu.