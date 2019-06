S tem naj bi prispevali k večji dostopnosti kakovostne pisane besede za bralce. Uveljavitev je predvidena 1. januarja 2020.

"Pod predlog novele zakona o DDV se je podpisalo vseh 90 poslancev, kar mu daje posebno težo in politično dimenzijo," so sporočili iz LMŠ. Pričakujejo, da bo DZ novelo zakona sprejel po skrajšanem postopku jeseni.

Padec na pet odstotkov

V Sloveniji trenutno velja splošna stopnja DDV v višini 22 odstotkov in znižana v višini 9,5 odstotka, ki med drugim velja tudi za knjige. Po predlogu novele zakona pa naj bi z letom 2020 uvedli še posebno znižano stopnjo DDV v višini pet odstotkov, ki bi veljala za dobave knjig, časopisov in periodičnih publikacij na fizičnih nosilcih. To bi pomenilo izpad proračunskih prilivov v višini osem milijonov evrov.

Knjiga je orožje proti "lažnim novicam"

Prvopodpisani pod predlog novele zakona je poslanec LMŠ Brane Golubović, ki je v sporočilu za javnost zapisal, da "si znižanje DDV zaslužijo bralci, zasluži si ga knjiga, napisana v slovenskem jeziku, ki je bila za naš narod vedno najmočnejše orožje".

Tako kot knjiga so tudi tiskani mediji hrbtenica intelektualnega razvoja družbe. V interesu države je, da ima ozaveščene in dobro informirane državljane, ki so sposobni kritične presoje predvsem v času t.i. "lažnih novic", je zapisano v predlogu novele zakona.

Založbe propadajo, izhaja manj knjig

Stanje na področju slovenske knjižne produkcije po letu 2011 je alarmantno. Potem ko je v obdobju po letu 1991 večinoma naraščala, se je leta 2011 obrnila navzdol. Leta 2016 je tako po podatkih Narodne in univerzitetne knjižnice izšlo 5319 naslovov, kar je 23,5 odstotka manj kot sedem let prej.

Luka Mesec iz Levice je ob tem opozoril, da so se sredstva za knjigo od leta 2009 do leta 2018 praktično prepolovila. Hkrati s tem je propadla že skoraj polovica velikih založb. Zaradi kroničnega pomanjkanja sredstev se v Sloveniji od pisanja ne da živeti, podobno je s prevajanjem in prevajalci. "Če ne bomo brali v slovenščini, pa tudi razmišljali ne bomo v slovenščini," je ugotovil.

Poslanci z novelo zakona o DDV sledijo tudi koalicijski pogodbi, v kateri je zapisana zaveza k izboljšanju položaja slovenskih založnikov in avtorjev. "Zaradi evropske zakonodaje ničelna stopnja v Sloveniji v tem trenutku žal ni mogoča, zato predlagamo najnižjo možno znotraj dopustnega pravno-formalnega okvira," je pojasnil Golubovič. Mesec pa je dodal, da se bo zato treba za ničelni davek na knjigo boriti na ravni EU.