Alan Ford je bralce osvojil s črnim humorjem, družbeno satiro, ironijo in nadrealizmom. "Ta strip ni politično korekten. Obdela bogate in revne, grde in lepe, suhe in debele, poštene in lopove. Nihče ni varen pred njegovimi bodicami," meni avtor razstave v Narodni galeriji Rok Glavan. Foto: MMC RTV SLO

Nocoj ob 20.00 se bodo stripovskemu junaku z branjem v živo v dvorani Komuna CUK Kino Šiška poklonili napovedovalci in tehniki Radia Študent. Izbrali so 50. epizodo, ki razkriva, kako se je detektivska ekipa TNT združila in kaj so njeni člani počeli pred tem.

Napovedovalci in tehniki Radia Študent se bodo v branju stripa v živo nocoj preizkusili že tretje leto zapored. Obiskovalci dogodka bodo tokrat na velikem platnu lahko spremljali posamezne odseke iz kultnega stripa Alan Ford, ki jih bodo oživili glasovi, glasbene podlage in zvočni efekti. "Stripi še nikoli niso izpadli bolj filmsko," napovedujejo pri Radiu Študent.

"Ne predaj se nikoli, razen, kadar se moraš"

Strip Alan Ford je zasnovan kot kriminalka, govori pa o tajnih agentih, ki rešujejo svet pred kriminalci. Zanimivo je, da je skupina agentov s tajnim imenom Skupina TNT pravzaprav revna, njeni člani pa so vselej lačni. Prevažajo se z bizarnimi prevoznimi sredstvi in uporabljajo zarjavelo in razpadajoče orožje brez streliva. Med člani Skupine TNT, ki jo vodi Številka 1, starec v invalidskem vozičku, so ob Alanu Fordu še obubožani angleški plemič Sir Oliver, izumitelj Grunf, pomožni vodja Debeli Šef, vedno bolehni Jeremija in kompleksov poln Bob Rock.

Foto: MMC RTV SLO

Bunker in Magnus najbolje zvenela v hrvaščini

Avtorja slovitega stripa sta Italijana ‒ scenarist Luciano Secchi in risar Roberto Raviola, ki sta v stripovskem svetu bolj znana kot Max Bunker in Magnus. Strip se je mnogim vtisnil v spomin z izvrstnimi citati, ki jih je v "purgarsko" hrvaščino po mnenju mnogih odlično priredil prevajalec Nenad Brixy. Zanimivo je, da je strip izjemno popularnost doživel prav v državah nekdanje Jugoslavije, po drugi strani pa ni bil nikoli preveden v angleščino. Ta fenomen je v delu Cvetličarna v hiši cvetja razdelal Lazar Džamić.

Med večnimi ciničnimi citati iz Alana Forda je denimo: "Kdor spi, ni buden.", "Bolje izdati knjigo kot prijatelja." ali pa epitaf: "Tu ležim, ti stojiš, a bolje bi bilo, da ležiš ti in stojim jaz." Pozneje je strip izhajal tudi v slovenščini, za priredbo 51 delov je poskrbel Branko Gradišnik.

Ključna razstava za "fordologe"

Od konca maja se je z zgodovino Alana Forda mogoče natančneje seznaniti tudi na razstavi v Narodni galeriji z naslovom Alan Ford teče častni krog. Na ogled je 162 originalnih stripovskih tabel, ki so nastale med letoma 1969 in 1975 oz. od 1. do 75. epizode. Ljubljanska razstava je trenutno največja svetovna postavitev originalnih tabel stripa, leta 2017 so jih v Rimu predstavili le 30.