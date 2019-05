Kot je na predstavitvi projekta, ki poteka že 16. leto, dejal predsednik Društva Bralna značka - ZPMS Marko Kravos, je bralna značka "krizantema na gumbnici slovenskega naroda".

Foto: BoBo

Oblike sveta, srca, duha - in zdaj še neba

Zbirka Oblike neba sledi trem knjigam Borisa A. Novaka, v katerih so zbrane, opisane in s pesniškimi primeri ponazorjene pesniške oblike. Oblikam sveta so sledile Oblike srca, tem pa leta 2016 še Oblike duha. Prva pesmarica Oblike sveta je vsebovala 70 pesniških oblik, zbirka Oblike duha pa jih šteje že 220, od tega 60 v slovenščini prvič upesnjenih form.

Pričujoča knjiga, ki je namenjena v prvi vrsti mladim bralcem, je skrajšana različica Oblik duha. Kot je povedal avtor, je moral ponekod odstavek skrčiti na kratek stavek, spet drugje pa je besedilo napisal povsem na novo.

Zbirko pesniških oblik krasijo ilustracije Marjana Mančka, ki z Borisom A. Novakom sodeluje že več kot 30 let. Kot je povedal, ga pesnik vedno znova potegne v svoj humorni svet, zato mu je z njim prijetno delati.

16 generacij otrok že bere z Bralno značko

Društvo Bralna značka - ZPMS ob pomoči družbe Telekom Slovenije knjige podarja od šolskega leta 2003/2004. Doslej so 16 generacijam zlatih bralcev podarili že 304.500 knjig. Društvo v okviru darilne zbirke s knjigami obdaruje tudi prvošolce. Tako so skupno podarili 567.000 knjig, je povedal podpredsednik Društva Bralna značka Slavko Pregl.

Sklepna prireditev Zlata bralka, zlati bralec bo 27. maja v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.

Idejni oče Leopold Suhodolčan

Bralno značko sta zasnovala pisatelj Leopold Suhodolčan in profesor Stanko Kotnik. Prve - Prežihove značke so podelili leta 1961 na Koroškem. Od 70. let dalje je Bralna značka delovala kot eden nacionalnih programov v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije, od leta 2002 pa deluje kot samostojno Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS. Bralna značka je nosilka več priznanj. Ob 50-letnici je leta 2011 prejela zlati znak RS, od 21. marca pa je gibanje Bralna značka vpisano v nacionalni register nesnovne kulturne dediščine.