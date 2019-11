Foto: Festival slovenskega filma/Katja Goljat, Matjaž Rušt

Najnovejši celovečerec Pevca, ki je bil tudi otvoritveni film 22. Festivala slovenskega filma v Portorožu, gledalce opominja na pomembne vrednote v socializmu, ki jih je kapitalizem zamajal.

Drama Jaz sem Frenk se splete okrog usodnega razkola med bratoma, upornikom Frenkom, ki ga igra Janez Škof, in Branetom (Valter Dragan), tipičnim tajkunom. Brata se se po smrti priletnega očeta obeta orjaška dediščina, do tedaj skrita na švicarskem bančnem računu. Frank raziskuje izvor denarja, Branetov edini cilj pa je, kako čimprej priti do denarja. Sledi vse bolj usoden boj med dvema svetovnonazorskima principoma, v katerem se sprava zdi praktično nemogoč izid, vmes pa se znajde tudi Branetov žena Ines (Katarina Čas).

"Scenarij za film Jaz sem Frenk je nastal zaradi Frenka. Čeprav je zgolj izmišljen glavni junak, je nekega dne skoraj dobesedno potrkal na moja vrata. Ni ovinkaril, imel je jasno idejo, da o njem posnamem film. Iskreno povedano: spremljal ga je vonj po alkoholu in gostilniških zgodbah. Še preden sem se mu uspel upreti z utemeljenimi pomisleki, je začel govoriti o svojem bratu, o svojem očetu, o svoji ljubezni, o glasbi in spet o sebi," je o povodu za film dejal Pevec.

Film si lahko na Liffu ogledate v sredo ob 19.00 (Linhartova dvorana) in soboto ob 19.00 (Kinodvor), 28. novembra pa prihaja na redni spored kinematografov.