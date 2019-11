V živo

Gost tokratne MMCanalize, ki jo lahko v neposrednem prenosu spremljate ob 11.00, bo zato režiser Matevž Luzar, ki je serijo posnel skupaj s Klemnom Dvornikom. Z Luzarjem se bo pogovarjala novinarka in filmska kritičarka Ana Jurc.

O Jezeru se bomo pogovarjali s scenaristom in režiserjem Matevžem Luzarjem. Foto: scenarist in režiser Matevž Luzar

Prestižna ekranizacija Golobove kriminalke je eden tistih naslovov letošnjega Liffa, po katerih je največje povpraševanje. Na ogled bosta prva dva dela šestdelne nadaljevanke, ki pomeni korak po poti kriminalnih serij s severa, prenesen v domače okolje pa so žanr krstili kot alpski noir. Serija nastaja v produkciji Igranega programa Televizije Slovenija.

Bralci enega najbolj priljubljenih slovenskih romanov zadnjih let zgodbo seveda dobro poznajo. Višji inšpektor za krvne in spolne delikte Taras Birsa (igra ga Sebastian Cavazza) se na poti z novoletne zabave nehote zaplete v preiskavo umora. Pri težavnem in neobičajno krutem primeru umora mlade ženske morata Taras in njegova ekipa v svoje vrste spusti novo sodelavko, nadobudno Tino (Nika Rozman).

Taras se znajde pod pritiskom – na eni strani ga raziskovanje brutalnega umora postavi pod žaromete javnosti, obenem pa se sooča s težavami v zakonu. Prihod mlade policistke, s katero po službeni dolžnosti skupaj preživljata veliko časa, tako iz tira vrže tudi njegovo notranje ravnovesje. Poleg Cavazze in Nike Rozman igrajo v filmu še Matej Puc, Gregor Čušin, Nataša Barbara Gračner, Matjaž Tribušon, Vlado Novak, Igor Samobor, Brane Završan, Jana Zupančič in drugi.

Direktor fotografije je Miloš Srdić, po čigar zaslugi po besedah Ane Jurc "gorenjski pejsaži zasijejo kot eksotična, neokrnjena lepota, pa vseeno brez kiča turističnih oglasov". Scenograf je Miha Knific, kostumografka Nadja Bedjanič, oblikovalka maske Eva Uršič, montažerka Ivana Fumić in avtor glasbe Davor Herceg. Poleg Goloba in Luzarja sta pod scenarij podpisana še Miha Hočevar in Srđan Koljević, ki je med drugim znan kot scenarist uspešnic Krogi in Sivi kamion rdeče barve.