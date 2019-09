Stane Mancini je z Beti Jurkovič slavil na prvi Slovenski popevki leta 1962. Foto: Arhiv RTV SLO

Svojo glasbeno pot je začel z revijskim orkestrom in zborom Radia Ljubljane, svojo prvo ploščo z naslovom Non capito je posnel leta 1961, omenjena pesem pa je bila kar 52 tednov na 1. mestu lestvice popevk časopisa Dnevnik. Leto pozneje je z Mandolino z Beti Jurkovič (v alternaciji) nastopil na Slovenski popevki in zmagal. Zapela sta priredbo za veliki orkester ter priredbo za manjšo zasedbo, za nagrado pa od blejskega turističnega društva prejela takratnih 150.000 dinarjev.

Leta 1980 je postal član Ribniškega okteta, s katerim je veliko gostoval po tujini, sodeloval pa je tudi z ansamblom Zadovoljni Kranjci.

Z Marjano Držaj sta se zbadala v pesmi Kako sva si različna, med njegovimi najbolj znanimi pesmimi pa so še Non capito, Le z menoj, Lastovke, Tam, kamor hodi veter spat, Beseda Ljubljana, njegova izvedba pesmi Gor čez Izaro, ...

Takole je Mandolino zapel leta 2012 ob 50. obletnici Slovenske popevke.