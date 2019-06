Pred vhodom v Rog. Foto: MMC RTV SLO

Pravnomočnost še zadnje tožbe

Pred slabim mesecem dni je postala pravnomočna zadnja od osmih tožb, ki jih je Mestna občina Ljubljana (MOL) vložila proti posameznim uporabnikom.

Postavitev zaščitne ograje okoli nekdanje tovarne Rog. Foto: MMC RTV SLO

MOL-ove tožbe občine proti osmim uporabnikom so bile odgovor na spor zaradi motenja posesti, potem ko je občina junija 2016 sredi noči prišla na območje Roga z bagrom in varnostniki. Ti so sicer dobili tožbo zaradi motenja posesti, ljubljanska občina pa lastninsko tožbo kot lastnica nepremičnin.

Aprila, ko je bilo pravnomočnih sedem tožb, so na MOL-u dejali, da bodo za izpraznitev prostorov "ravnali v skladu s pravnomočnimi sodbami" in dodali, da jo bo "izvršil sodni izvršitelj ob asistenci policije".

Ob začetku prenove Cukrarne, ki so jo zagnali lansko jesen, je ljubljanski župan Zoran Janković napovedal, da bosta tako Rog kot Cukrarna, ki sta bila doslej Sloveniji v posmeh, s prenovo v ponos vsakemu Ljubljančanu in Slovencu.

Uporabniki, ki se še nahajajo na območju Roga, nasprotujejo prenovi, kakršna je v načrtu. Foto: MMC RTV SLO

Skoraj 30 milijonov evrov vredna naložba

MOL tukaj načrtuje gradnjo Centra Rog kot "prostora povezovanja kulture, znanosti, gospodarstva in izobraževanja, z osredotočanjem na razvojne projekte s področja kreativnih industrij".

Glede na napovedi naj bi bilo v Centru Rog javnemu programu namenjenih 8.260 kvadratnih metrov površine, od tega naj bi 1.900 kvadratnih metrov zavzelo veliko razstavišče, produkcijski center 3.400 kvadratnih metrov, uprava, depoji in tehnična služba pa 1.144 kvadratnih metrov površine.

Celoten projekt Center Rog, ki ga izvaja MOL v sodelovanju s podjetjem Euro grad, je vreden okoli 27 milijonov evrov.

Začetek gradbenih del na območju Roga