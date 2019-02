"Treba je vzpostaviti kontinuiteto z delom, začetim pred pol leta, in ga nadaljevati," je v svojem nagovoru novinarjev poudaril Poznič. "Energija, ki sem jo začutil s prejšnjim ministrom (Dejanom Prešičkom, op. n.), gre v pravo smer," a je treba po njegovih besedah nastavke zdaj nadgraditi. Stranki je zato sam ponudil, da prevzame krmilo kulturnega resorja.

Za državno sekretarko na ministrstvu za kulturo v SD predlagajo Tanjo Kerševan Smokvina.

Poznič (na fotografiji s predsednikom SD-ja Dejanom Židanom) se po lastnih besedah veseli dela in tega, da bo njegova ekipa pokazala, kaj zmore. Foto: BoBo

Raje izbrali kandidata s poznavanjem področja kot politično uveljavljeno ime

S predlogom so v stranki SD že seznanili premierja Marjana Šarca. Predsednik stranke Dejan Židan priznava, da so si v stranki vzeli malo več časa za izbiro novega kandidata - pojasnil je, da je bilo na koncu več kandidatov, ki so podali svoje soglasje za kandidaturo, a so med njimi izbrali Pozniča. "Tehtali smo, ali naj izberemo nekoga, ki je politično izkušen in visoko kotira v naši stranki. Na koncu smo odločili, da morajo šteti samo uspehi kandidata na področju kulture."

Šarec spoštuje odločitev SD-ja

Premier Šarec spoštuje predlog SD-ja glede kandidata za kulturnega ministra, s Pozničem se bo predvidoma pogovoril v prihodnjih dneh. Kolikor mu je znano, so bili v lokalni skupnosti z delom Pozniča zadovoljni, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Velika odgovornost je pripraviti ministrstvo in celo našo družbo na izzive 21. stoletja. Zame je ministrstvo za kulturo eno najbolj državotvornih ministrstev, kar jih je. Kot narod temeljimo na kulturi. Zoran Poznič

Predlagati morajo še dva nova državna sekretarja

V SD-ju morajo predlagati še dva nova državna sekretarja na ministrstvu za kulturo. Z odhodom Prešička je moralo namreč oditi celotno vodstvo ministrstva. Na ministrstvu za kulturo sta bila do odstopa državna sekretarja Vojko Stopar in Jan Škoberne, zdaj pa SD kot kandidatko predlaga Tanjo Kerševan Smokvina.

"Čaka nas veliko dela. Ocenili bomo stanje in vzpostavili prioritete," načrtuje Poznič. "Letos je med drugim treba sprejeti Nacionalni program za kulturo. Komaj čakam, da začnemo delati in dokažemo, kaj zmoremo." Kot zelo pomembna je izpostavil digitalizacijo in virtualizacijo celotnega polja.

V večini koalicijskih strank so sicer danes pojasnili, da spoštujejo izbiro SD-ja. Vodja poslancev LMŠ-ja Brane Golubovič je poudaril, da od Pozniča predvsem pričakujejo, "da bo človek". Foto: BoBo

Poznič je sicer na novinarsko vprašanje potrdil, da "do zdaj sicer nikoli ni bil vpet v politične opcije", da pa je zdaj že vstopil v stranko SD. "Zdelo se mi je nujno, da na simbolni, pa tudi vsebinski ravni postanem del ekipe."

"Nisem tiste sorte, ki bi povzdigoval glas"

V večini koalicijskih strank so sicer danes pojasnili, da spoštujejo izbiro SD-ja. Vodja poslancev LMŠ-ja Brane Golubovič je poudaril, da od Pozniča predvsem pričakujejo, "da bo človek". V DeSUS-u so Pozniča posvarili, da se zadeve ne rešujejo z dvigovanjem glasu in udarjanjem po mizi, ampak kulturno. Vodja poslanske skupine DeSUS-a Franc Jurša je namreč dejal, da se o Pozniču "nekaj govori in piše, da bo dvignil glas".

Poznič je sicer na novinarski konferenci zatrdil, da ni tiste sorte, ki bi povzdigoval glas, saj da z argumenti lahko rešujejo težave in "potegnejo voz naprej". "Če ministrstvo ni vzpostavljeno kot kohezivna enota, ki stremi k istemu cilju, je to treba doseči v čim krajšem času. Mislim, da nam to ne bo delalo problemov," ocenjuje.

Vzpostavil je sintagmo Trbovlje novomedijsko mesto

Poznič je magistriral s področja videa in novih medijev na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Leta 2008 je bil imenovan za direktorja Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje. S sloganom Trbovlje novomedijsko mesto (TNM) je vzpostavil novo vizijo mesta, saj je v njej zajel kreativni potencial ožje in širše skupnosti ter mesto povezal s svetovnimi smernicami na področju novih medijev. Glavna manifestacija tega povezovanja je festival novomedijske kulture Speculum Artium, je zapisano na spletni strani festivala.

V Delavskem domu Trbovlje so ob lanskem pogovoru s Pozničem navedli, da je direktor "odrasel, dozorel človek, ki zna pogledati in stisniti roko sočloveku zelo nežno, a ga v naslednjem hipu tudi spustiti na trda tla realnosti, včasih tudi gromko izstreliti svoja videnja sedanjosti in prihodnosti".

Brez ministra že slab mesec dni

Prešiček je predsedniku vlade Marjanu Šarcu svoj odstop ponudil 27. januarja. Šarec je njegov odstop sprejel, ob tem pa izrazil željo, da odideta tudi državna sekretarja na ministrstvu za kulturo. Na ministra Prešička so sicer leteli očitki zlorab položaja, ker je službeni avtomobil uporabljal v zasebne namene, kar je tudi priznal, in šikaniranja podrejenih, kar je zanikal. Po odstopu Prešička posle ministra za kulturo opravlja minister za izobraževanje Jernej Pikalo.

SD predstavil kandidata za ministra, Zorana Pozniča

"Pozitivni premiki"

Pri SD-ju so pretekli teden poudarili, da si želijo izbrati najboljšo mogočo ekipo, ki bo prevzela vodenje kulturnega resorja, ob čemer so ocenili, da so bili na ministrstvu narejeni nekateri bistveni pozitivni premiki. Med drugim so bili v zadnjih mesecih objavljeni nekateri razpisi, ki so bili dolga leta v predalih, z rebalansom proračuna pa je bilo prvič po več letih namenjenih več sredstev za kulturo. Prav tako je bilo začetih več projektov, za katere menijo, da je zelo pomembno, da se nadaljujejo.