"Treba je vzpostaviti kontinuiteto z delom, začetim pred pol leta, in ga nadaljevati," je v svojem nagovoru novinarjev poudaril Poznič. "Energija, ki sem jo začutil s prejšnjim ministrom (Dejanom Prešičkom, op. n.), gre v pravo smer," a je treba po njegovih besedah nastavke zdaj nadgraditi.

S predlogom so v stranki SD že seznanili premierja Marjana Šarca.

Mesto direktorja Delavskega doma Trbovlje (DDT) Zoran Poznič zaseda dobrih deset let, znan je tudi kot mož, ki je botroval razcvetu novomedijske kulture v Trbovljah, predvsem z vzpostavitvijo festivala Speculum Artium. Foto: BoBo

Predlagali bodo tudi dva nova državna sekretarja

V SD-ju še niso predlagali dveh novih državnih sekretarjev na ministrstvu za kulturo. Z odhodom Prešička je moralo namreč oditi celotno vodstvo ministrstva.

Vzpostavil je sintagmo Trbovlje novomedijsko mesto

Poznič je magistriral s področja videa in novih medijev na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Leta 2008 je bil imenovan za direktorja Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje. S sloganom Trbovlje novomedijsko mesto (TNM) je vzpostavil novo vizijo mesta, saj je v njej zajel kreativni potenciali ožje in širše skupnosti ter mesto povezal s svetovnimi smernicami na področju novih medijev. Glavna manifestacija tega povezovanja je festival novomedijske kulture Speculum Artium, je zapisano na spletni strani festivala.

Brez ministra že slab mesec dni

Prešiček je predsedniku vlade Marjanu Šarcu svoj odstop ponudil 27. januarja. Šarec je njegov odstop sprejel, ob tem pa izrazil željo, da odideta tudi državna sekretarja na ministrstvu za kulturo. Na ministra Prešička so sicer leteli očitki zlorab položaja, ker je službeni avto uporabljal v zasebne namene, kar je tudi priznal, in šikaniranja podrejenih, kar je zanikal. Po odstopu Prešička posle ministra za kulturo opravlja minister za izobraževanje Jernej Pikalo.

"Pozitivni premiki"

Pri SD-ju so minuli teden poudarili, da si želijo izbrati najboljšo mogočo ekipo, ki bo prevzela vodenje kulturnega resorja, ob čemer so ocenili, da so bili na ministrstvu narejeni nekateri bistveni pozitivni premiki. Med drugim so bili v zadnjih mesecih objavljeni nekateri razpisi, ki so bili dolga leta v predalih, z rebalansom proračuna pa je bilo prvič po več letih namenjenih več sredstev za kulturo. Prav tako je bilo začetih več projektov, za katere menijo, da je zelo pomembno, da se nadaljujejo.