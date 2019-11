Igro irskega dramatika Conorja McPhersona v režiji Mileta Koruna bodo še zadnjič slovesno uprizorili v Kozlerjevi dvorani Pivovarne Union.

Foto: SNG Ljubljana/Peter Uhan

Kozlerjeva dvorana je ta mesec gostila zadnje razprodane ponovitve predstave, v kateri skoraj dve desetletji gledamo Sašo Pavček, Iva Bana, Branka Šturbeja, Igorja Samoborja in Aleša Valiča. Predstava gledalce popelje v podeželski pub "nekje bogu za hrbtom", kjer štirje domačini in novinka ob večerni pijači neobvezno klepetajo. Kot je v navadi ob takšnih priložnostih, se iz šaljivega dialoga začnejo luščiti zgodbice o duhovih in najrazličnejših nadnaravnih pojavih, ki so jih doživeli vaščani. Te pa začno postajati vse bolj srhljive.

Foto: SNG Ljubljana/Peter Uhan

Prvič so Jez uprizorili 23. novembra 2001 v Mali drami. Tako strokovna gledališka javnost in kritiki kot občinstvo sta jo sprejeli naklonjeno. Predstava je v sokralj dveh desetletjih obiskalo več 10.000 gledalcev, gostovala pa je skoraj po vsej Sloveniji in v zamejstvu.

Ustvarjalci so za Jez prejeli tudi nekaj nagrad - Igor Samobor in Ivo Ban sta za vlogi Jacka in Jima na Festivalu Borštnikovo srečanje leta 2002 prejela Borštnikovo nagrado za igro.