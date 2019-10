Predstava Somrak bogov je prirejena po prvem filmu (1969) tako imenovane nemške trilogije Luchina Viscontija. Foto: SNG Maribor

V konkurenci letošnjih Gavellinih večerov, ki so potekali od 11. oktobra, se je predstavilo deset predstav gledaliških hiš iz Maribora, Ljubljane, Splita, Beograda, Sarajeva, Varaždina in Zagreba. Letošnji izbor repertoarnih vrhov, ki so se v prejšnji gledališki sezoni izpostavili s svojo odličnostjo in razburljivostjo, so sklenili v sredo zvečer s podelitvijo nagrad.

Najboljša predstava je postal Petrijin venec

Za najboljšo predstavo je tričlanska strokovna žirija na čelu s hrvaško gledališko igralko Biserko Ipšo razglasila igro Petrijin venec, ki jo je izvedlo beograjsko gledališče Atelje 212 v režiji Bobana Skerlića.



Čudaški in srhljivi, a tudi nadvse zabavni Addamsovi so se v režiji Aleksandarja Popovskega prvič predstavili na slovenskem odru. Foto: Peter Giodani/MGL

Najboljši igralec festivala je Emir Hadžihafizbegović, ki je upodobil Mahmuta Zolja v predstavi Se spominjaš Dolly Bell? sarajevskega Komornega teatra 55 v režiji Kokana Mladenovića. Predstava so ustvarili na podlagi filma scenarista Abdulaha Sidrana, ki je pripravil dramski tekst.



Nagrado za najboljšo režijo so podelili Bobu Jelčiću za avtorski projekt na podlagi znane drame Antona Pavloviča Čehova Tri sestre, ki ga je izvedlo Hrvaško narodno gledališče iz Zagreba.



Andrej Rozman Roza je predstavo Baal ustvaril po motivih istoimenskega dela Bertolta Brechta, ki je dramsko delo napisal leta 1918. Foto: SMG/Marko Modic

Festival je odprl Baal

V konkurenci za nagrade je bila tudi predstava Baal Slovenskega mladinskega gledališča, s katero so odprli letošnji festival. Avtorsko besedilo za predstavo je Andrej Rozman - Roza napisal po motivih istoimenskega dela Bertolta Brechta, režijo pa podpisuje Vito Taufer.



Za zaključek festivala so ob podelitvi nagrad zunaj konkurence izvedli muzikal Marshalla Brickmana, Ricka Elicea in Andrewa Lippeja Addamsovi v režiji Aleksandarja Popovskega in v produkciji Mestnega gledališča ljubljanskega.

Navdih in veščina ustvarjalcev

Ob zaključku letošnjih Gavellinih večerov so organizatorji zapisali, da so prikazali predstave, ki jih vodijo navdih in veščina njihovih ustvarjalcev, ki živo komunicirajo z občinstvom ter raziskujejo možnosti in dosege današnjega dramskega teatra, ne glede na to, ali gre za prireditve klasičnih dram, sodobne igre ali za predelave celovečercev v gledališke predstave.