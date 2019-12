Boris Kobal je v opravičilu med drugim napisal, da je narobe ravnal, ker se je zavil v molk in slovenski javnosti ni pojasnil, kaj se dogaja. Foto: BoBo

"Zoper obdolženca je za 9. januar 2020 razpisan predobravnavni narok," je za časnik pojasnila Petra Giacomelli, predsednica Okrožnega sodišča v Celju in okrožna sodnica svetnica.

Predstavo so umaknili s sporeda

Spomnimo. Januarja letos se je izkazalo, da je komedija Profesionalci espe, ki jo je Boris Kobal poslal na natečaj za izvirno slovensko komedijo, plagiat. Gre za prevod dela La prova generale italijanskega avtorja Alda Nicolaja. Slovensko ljudsko gledališče (SLG) Celje je komedijo Profesionalci espe, ki so jo premierno uprizorili novembra lani v režiji Jaše Jamnika, umaknilo s sporeda.



Besedilo Profesionalci espe je prispelo na razpis gledališča za žlahtno komedijsko pero leta 2017. Foto: Jaka Babnik/SLG Celje

Umik "z vseh odrov"

Kobal se je po razkritju afere javno opravičil in zapisal, da ga je k dejanju prignala huda osebna stiska, v kateri se je znašel. Celjskemu gledališču je vrnil izplačani honorar v višini 13.000 evrov. Obenem je s potomci avtorja uredil vse potrebno, da je besedilo predstave Profesionalci espe sedaj njegov uradni prevod, je sporočil Kobal. Zaradi afere je prejel tudi izredno odpoved z mesta direktorja in umetniškega vodje v Šentjakobskem gledališču. Tedaj je napovedal tudi svoj umik "z vseh odrov". Ob tem se je opravičil vsem, ki so si predstavo Špas teatra Pismo rosno! Vsega je kriv poštar, v kateri je nastopal, še želeli ogledati, a kot je zapisal, "preprosto ne zmore več".



Predobravnavni narok je sedaj razpisan za 9. januar

V Nedeljskih novicah še poročajo, da je Kobalu očitana kršitev materialnih avtorskih pravic, ob čimer povzemajo besede Simone Kuzman Razgoršek, višje državne tožilke in vodje Okrožnega državnega tožilstva v Celju. V zadevi je bil 8. novembra vložen obtožni predlog na Okrajno sodišče v Celju ter nato na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju. Višja državna tožilka je dodala, da je z obdolženim podpisan sporazum o priznanju krivde, zadeva pa še ni pravnomočna.



Predobravnavni narok je sedaj razpisan za 9. januar, po 148. členu kazenskega zakonika je za kršitev materialnih pravic najvišja zagrožena kazen osem let zapora. Kobal je za časnik še dejal, da o zadevi ne bo govoril, "dokler se stvari ne zaključijo" oz. "morda po novem letu".