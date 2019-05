Ob predstavi bo na ogled tudi spremljevalna interaktivna razstava Lucie Felix, ki je pripravljena kot igrišče, kjer otroci eksperimentirajo z oblikami, barvami in predmeti. Foto: Jaka Varmuž

V predstavi rebusi oziroma slikovne uganke priznane francoske ilustratorke Lucie Felix vzbudijo zanimanje mladega gledalca in ga nežno zazibljejo v prvo interaktivno gledališko izkušnjo.

Predstava je nastala v koprodukciji LGL, centra Collectif Ma-Thea in Svetovnega festivala lutkovnih gledališč Charleville-Mezieres. Foto: Jaka Varmuž

Nove vizualne podobe

Igralka in igralec ‒ Maja Kunšič in Gašper Malnar ‒ z odkrivanjem in prekrivanjem preprostih grafičnih oblik in predmetov ustvarjata nove vizualne podobe, ki iz dvodimenzionalne izkušnje slikanice prehajajo v tridimenzionalni gledališki svet. V njem malčki "opazujejo in čustveno sodelujejo v dogajanju, ki se odvija iz besede v besedo, iz giba v gib, iz predmeta v predmet, iz slike v sliko in se ne navezuje na neko racionalno zgodbo", so zapisali v Lutkovnem gledališču Ljubljana (LGL).

V predstavi režiserke Mateje Bizjak Petit se enakovredno združujejo elementi likovne umetnosti, plesa in glasbe ter spogledovanje s sodobno tehnologijo. Igra temelji na prvih izgovorjenih besedah, preprostih predmetih, osnovnih pojmih in nasprotjih, kot so skriti ‒ odkriti, graditi ‒ podreti, najti ‒ izgubiti, sestaviti ‒ razdreti. Vsebinska zasnova vizualno poetične gledališke izkušnje je tako vezana na otroško radovednost, domišljijo in spontanost.

Spremljevalna interaktivna razstava

Po končani polurni predstavi se lahko otroci poigrajo s predmeti, ki so jih odkrili med predstavo. Ob predstavi bo na ogled tudi spremljevalna interaktivna razstava Lucie Felix, ki je pripravljena kot igrišče, kjer otroci eksperimentirajo z oblikami, barvami in predmeti. V razstavnem prostoru lahko raziskujejo eksponate in se v njem igrajo skrivalnice.

Po končani polurni predstavi se lahko otroci poigrajo s predmeti, ki so jih odkrili med predstavo. Foto: Jaka Varmuž

Avtor glasbe je Damien Felix, avtorji poezije pa so Felix, Pierre Soletti in Mateja Bizjak Petit. Koreografinja predstave je Barbara Kanc.

Nagrada za najboljšo slikanico v Franciji

Lucie Felix je priznana francoska ilustratorka in avtorica slikanic za najmlajše. Njena slikanica 2 yeux je prejela več francoskih nagrad, med drugim leta 2013 tudi nagrado sorciere za najboljšo francosko slikanico.