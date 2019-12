Najbolj pestro bo v Ljubljani, pa tudi druga gledališča in kinodvorane po Sloveniji bodo opolnoči odprtih vrat.

V Kinodvoru bo v novo leto mogoče vstopiti ob ogledu Kubrickove klasike Široko zaprte oči. Foto: IMDb

V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma bodo gostili kanadsko skupino Cirque Eloize s predstavo Hotel. Filmski sladokusci si bodo lahko v Linhartovi dvorani ogledali film francoskega režiserja Safyja Nebboua Moj najboljši profil, gledališki v Kosoveli dvorani predstavo nobelovca Petra Handkeja Lepi dnevi v Aranjuezu z igralcema Natašo Barbaro Gračner in Ivom Banom v režiji Igorja Pisona, glasbeni pa bodo na svoj račun prišli na koncertu Amire & Bojan Z, ki bo v Klubu CD.

V Galeriji CD bodo na silvestrsko popoldne poskrbeli za vodenje po razstavi Ideja: Novoletni rituali v antiki, ki bo sicer odprta do 1. ure zjutraj, sicer pa bo mogoče novo leto pričakati tudi v veliki sprejemni dvorani CD ob plesu in živi glasbi petčlanske zasedbe s pevko Anjo Strajnar.

Kanadska skupina Cirque Eloize prihaja v Ljubljano s predstavo Hotel. Foto: Pierre Manning

V SNG Opera in balet Ljubljana pripravljajo slavnostni večer z operno-baletnim sporedom, praznično pogostitvijo, novoletno zdravico in tradicionalnim plesom na odru ob živi glasbi Nuške Drašček Rojko. Na sporedu bodo priljubljene arije, dueti, zborovski in plesni odlomki iz zakladnice velikih opernih in baletnih del v izvedbi opernih in baletnih solistov, opernega in baletnega zbora ter orkestra SNG Opera in balet Ljubljana pod vodstvom dirigentke YI-Chen Lin.

Ljubljanska Drama prinaša na Velikem odru veseloigro Heinricha von Kleista Razbiti vrč v režiji Vita Tauferja, na malem odru pa bo na ogled odrska izpoved Polone Vetrih Ne pozabite na rože režiserke Ivane Djilas. V Mestnem gledališčem ljubljanskem bodo na Velikem odru uprizorili muzikal Addamsovi v režiji Aleksandra Popovskega, na Mali sceni pa komedijo Petra Zelenke Odhodi vlakov v režiji Primoža Ekarta.

V Šentjakobskem gledališču bodo uprizorili t. i. tragično komedijo Friedricha Dürrenmatta Obisk stare gospe režiserja Gojmirja Lešnjaka - Gojca, V Siti teatru pa bo na ogled monokomedija Profesor Kuzman mlajši, avtorski projekt Uroša Kuzmana in Perice Jerkovića. V Ljubljani bo gostoval tudi Špas teater: v Španskih borcih s komedijo Jurija Zrnca Avdicija ter v Festivalni dvorani z avtorskim projektom Ranka Babića Kriza srednjih let.

V SNG Maribor si bo med drugim mogoče ogledati predsatvo Mostovi in bogovi. Foto: Damjan Švarc/SNG Maribor

V štajerski prestolnici se bo v veliki dvorani SNG Maribor odvila opera Giuseppeja Verdija La traviata v režiji Huga de Ane in pod dirigentskim vodstvom Francesca Rose, v Stari dvorani pa predstava Nejca Gazvode po motivih zgodb Toneta Partljiča z naslovom Mostovi in bogovi, ki jo režira Aleksandar Popovski. V SLG Celje so za silvestrsko predstavo izbrali komedijo Ize Strehar Vsak glas šteje v režiji Ajde Valcl.

V Prešernovem gledališču kranj bodo na zadnji dan v letu uprizorili predstavo Davida Ivesa Venera v krznu, ki jo je režiral Primož Ekart. Foto: Prešernovo gledališče Kranj/Nada Žgank

Na Gorenjskem bodo silvestrsko predstavo ponudili v Prešernovem gledališču Kranj, kjer bo na ogled predstava Davida Ivesa Venera v krznu, ki jo je režiral Primož Ekart, ter v Špas teatru, ki bo v Kulturnem domu Mengeš ponudil predstavo Avdicija z ekipo 2 oz. drugo igralsko zasedbo kot na gostovanju v Ljubljani.

Na Primorskem bodo ljubitelji gledališča prišli na svoj račun v SNG Nova Gorica, kjer bo na ogled bizarna opereta Peter Kušter v režiji Ivane Djilas.

Zadnji dan v letu bo mogoče preživeti tudi v kinu. V ljubljanskem Kinodvoru bodo predvajali dva filma - Široko zaprte oči režiserja Stanleyja Kubricka s Tomom Cruisom in Nicole Kidman v glavnih vlogah ter silvestrsko predpremiero Čas deklištva režiserke Grete Gerwig. Najmlajše vabijo popoldne na projekcijo Kinobalonove predpremiere, estonsko-latvijsko koprodukcijo Loti in izgubljeni zmaji. V Slovenski kinoteki bodo predvajali ameriški film Nora vojna bratov Marx v režiji Ducka Soupa.

Filme bodo ves dan predvajali tudi v Koloseju Ljubljana, Kranj ter kinu Komuna. V ljubljanskem Koloseju si bo zvečer med drugim mogoče ogledati muzikal Cats v režiji Toma Hooperja. Prav tako bodo letos na zadnji dan v letu odprte Cineplexxove dvorane po vsej Sloveniji, v katerih bodo prav tako poleg drugih projekcij predpremierno ponudili muzikal Cats.