Ta konec tedna bo na ogled dramatizacija v poljanskem narečju, ki jo je pripravilo domače kulturno društvo, 21. junija pa bo pred Tavčarjevim dvorcem na Visokem nastopila ljubljanska Drama.

Obe uprizoritvi bosta pomenili vrhunec dogajanja, ki ga letos v spomin na Tavčarja pripravljajo Poljanci. "Obe predstavi prinašata nekaj posebnega, kar bo zagotovo pritegnilo ljubitelje gledališča in vse druge, ki bi si želeli enkratnega doživetja Tavčarjeve zgodbe o Kalanih na Visokem," obljublja predsednik Kulturnega društva dr. Ivan Tavčar Poljane nad Škofjo Loko Goran Šušnjar.

Čeprav je dogajanje Visoške kronike postavljeno v 17. stoletje, so bile zgodovinske teme, in sicer tridesetletna vojna, preganjanje čarovnic ter preganjanje protestantov po veliki vojni bralstvu blizu in vsako novo obdobje odkriva v pripovedi lastne težave. Foto: SNG Drama Ljubljana

Uspešnica Drame v gosteh

V pristnem ambientu posestva na Visokem bo 21. junija s predstavo, pod katero se kot režiser podpisuje Jernej Lorenci, gostovalo Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana. Predstava je od premiere januarja lani doživela že skoraj 50 ponovitev, gostovanje v okolju, v katero je dogajanje postavljeno, pa sta posebna čast in doživetje, so povedali ustvarjalci uprizoritve.

Igralka Nina Ivanišin je poudarila, da k temu gostovanju pristopajo povsem drugače, saj bodo gostovali na posestvu, ki je polno Kalanovih in Tavčarjevih zgodb. Igralec Klemen Janežič pa je ocenil, da bo gostovanje na Visokem vrhunec predstave. "Mislim, da se tega vsi izredno veselimo in da je to en najlepših dogodkov za konec gledališke sezone," je dejal.

Predstava je zastavljena kot "intimno spektakelska", je povedal igralec Aljaž Jovanović in pojasnil, da na oder stopajo kot igralci, ne kot liki, ter da pripovedujejo Visoško kroniko in skozi zgodbo prehajajo v različne like. Tako kot za igralce bo tudi za gledalce uprizoritev v avtentičnem okolju nekaj enkratnega in trenutno je na voljo le še 240 vstopnic (od začetnih 800).

Zgodovinski roman, objavljen leta 1919 kot podlistek v Ljubljanskem zvonu in leta 1921 v prvi knjižni izdaji, velja – čeprav je zaradi prezgodnje pisateljeve smrti ostal nedokončan – za eno najboljših del v slovenski književnosti. Tavčar je namreč načrtoval še drugi in tretji del. Foto: Mladinska knjiga

Povsem pa so že razprodane petkova premiera in sobotna ter nedeljska ponovitev uprizoritve Visoške kronike v poljanskem narečju, ki jo je pripravilo Kulturno društvo dr. Ivan Tavčar Poljane nad Škofjo Loko in bo na ogled v Kulturnem domu Poljane.

Polikarpov greh, ki ga čas ni izbrisal

Andrej Šubic, ki je poskrbel za dramatizacijo in režijo, je povedal, da se je z dramatizacijo Visoške kronike ukvarjal več let. Pri tem je razmišljal, katerega od sporočil romana bi izpostavil. Odločil se je za breme preteklih rodov, ki se odražajo v posamezniku in jim ta ne more uiti. "Misel Pridem pote odzvanja skozi vso predstavo," je pojasnil.

Poljanci se radi spominjajo Tavčarja

Dejavnosti ob praznovanju stoletnice Visoške kronike je pozdravil tudi župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež, ki je spomnil na odličen odziv, ki ga je ob stoletnici nastanka, pred dvema letoma, na Visokem požela uprizoritev Cvetja v jeseni.

"Všeč mi je, da postaja to čudovito okolje v Poljanski dolini predvsem prostor kulture in druženja," je poudaril Čadež in spomnil, da so v zadnjih letih vložili že precej naporov v prenovo in oživitev dvorca, to bodo nadaljevali tudi v prihodnje. Najnovejša pridobitev na posestvu pa je kavarna, ki so jo uradno odprli v petek.