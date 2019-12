Sodobnoplesno predstavo so premierno uprizorili v Stari mestni elektrarni, kjer bosta ponovitvi še jutri, 10. 12., in v sredo, 11. 12., za to pa podeljujemo tudi dvakrat po dve vstopnici.

Foto: Neven Petrović

Naslov predstave, ki jo je pripravila v sodelovanju z najstarejšim sodobnoplesnim ansamblom v regiji – zagrebškim Studiom za suvremeni ples, je prevzet prav iz angleškega poimenovanja za omenjeni portretni žanr. Na delih, v angleščini torej poimenovanih conversation piece, je portretirana skupina srednjega sloja, ki je predstavljena v domačem ali podeželskem okolju. Vključena je v pogovor ali drugo formo družbene interakcije.

John Berger je nekoč dejal, da je način, na katerega gledamo umetniško delo, pogojen z vrsto predpostavk: idejami lepote, resnice, civilizacije, forme, statusa in okusa. V tem kontekstu je materija sodobnega plesa še krhkejša, težje oprijemljiva in izmuzljiva, zlasti če njegov vsebinski arhiv ne izhaja iz opisnega, vnaprej izrisanega okvirja, kateremu se telo prilagaja, temveč samo telo odpira svoj lastni prostor interpretacij, je v besedilu, ki spremlja predstavo, zapisala dramaturginja Vedrana Klepica.

Foto: Neven Petrović

"Zato je Magdalena Reiter svojo novo predstavo simbolično poimenovala Conversation pieces – ne določujoč smeri in silnic pogovora – bodisi med koreografom in plesalko ali med plesalko in občinstvom. Primarno se osredotoča na (ženska) telesa in njihove lastne monologe, njihovo izčrpanost in omejitve, s katerimi se srečujejo – pozicioniranje enega nasproti drugemu, definiranje enega izoliranega telesa znotraj telesa skupine ter znotraj samega prostora in časa. Še bolj je pomembno, da konstelacije znotraj njenega koreografskega jezika ustvarjajo vizualne reference na percepcije ženskega telesa, ki se vedno izognejo popolni interpretacijski opredelitvi," še piše dramaturginja.

Predstava je nastala v produkciji Zavoda Mirabelka in Studia za suvremeni ples. Ta je bil ustanovljen leta 1962 in je najstarejši sodobnoplesni ansambel v regiji. V predstavi plešejo Ana Vnučec, Dina Ekštajn, Martina Tomić, Ana Mrak, Ida Jolić in Una Štalcar Furač. Kostumografijo podpisuje Ana Savić Gecan, scenografijo Andrej Rutar, glasbo pa Nenad in Alen Sinkauz.