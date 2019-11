Jubilej bodo danes slavili s predstavo Heinerja Müllerja Macbeth po Shakespearu v režiji Ivice Buljana, z izvedbo pa bodo hkrati praznovali 10-letnico teatra na Križevniški ulici in enak jubilej predstave. Gre za predstavo, ki jim je prinesla veliko Borštnikovo nagrado, z njo so prepotovali pol sveta in jo po vseh teh letih še vedno uprizarjajo.

V predstavi Macbeth po Shakespearu igrajo Marko Mandić, Milena Zupančič, Miha Rodman, Jurij Drevenšek/Aljaž Jovanović, Jure Henigman, Jose, Stipe Kostanić, Domen Valič/Jernej Gašperin in Anže Zevnik. Za dramaturgijo je poskrbela Diana Koloini, za scenografijo in kostumografijo Ana Savić Gecan. Avtor glasbe je Mitja Vrhovnik Smrekar, koreografinja pa Tanja Zgonc. Foto: Mini Teater

Leta 1999 je Robert Waltl skupaj z Ivico Buljanom zasnoval Mini teater z namenom, da bi okrepil ustvarjanje v postdramskem gledališču in gledališču za mlado občinstvo. Waltl kot direktor te institucije po dveh desetletjih ugotavlja, da so dali ogromno zgledov s tem, ko so v gledališče pripeljali tudi druge stvari, denimo koncerte, nastala je vrsta novih skupin, ki se posvečajo otroški produkciji. Poleg tega pripravljajo Festival strpnosti, večinoma filmski festival, ki se ukvarja z izobraževanjem o strpnosti, holokavstu in vseh vrstah netolerantnosti.

Direktor Mini teatra Robert Waltl. Foto: Radio Slovenija

Še vedno nerazumljen koncept neodvisne scene

"Žalostno po eni strani je, da smo še vedno edini, ki smo na neodvisni sceni uspeli narediti čisto nov model, ki pa se na žalost zaradi pomanjkanja sofinanciranja ali bolj nerazumevanja tega, kar počnemo, težko razvija. Naša umetniška ambicija na neki način ni pospremljena z nekim širšim konsenzom razumevanja, kaj neodvisna scena je, kako se razvija, katere so njene posebnosti itd.," pravi Waltl. Po njegovih besedah se to odraža tudi v odnosu države in kulturne politike, katere podpora pada – v zadnjih osmih letih za polovico.

O sredstvih Mini teatra v številkah

Pred osmimi leti je ministrstvo za kulturo Mini teatru namenilo 165.000, zdaj 88.000 evrov, je povedal Waltl. Če so bili v prejšnjih letih zelo uspešni pri evropskih projektih, saj imajo za seboj 11 uspešno realiziranih evropskih projektov, pri katerih so bili vodilni partnerji, se v zadnjih letih ne upajo več prijavljati, saj se pri takšnem upadu sofinanciranja ne nadejajo zagotoviti sredstev, ki jih razpisi zahtevajo.

V Mini teatru pa so deležni podpore Mestne občine Ljubljana, ki narašča, tako da "mesto se trudi, da bi ta manko nadomestilo, a ne uspe, ker gre za prevelike zneske, ki so nam bili odvzeti", je povedal Waltl. Poleg tega se koprodukcijsko – in s tem glede sredstev – združujejo s Prešernovim gledališčem Kranj in Mestnim gledališčem Ptuj.

Glavni viri Mini teatrovih sredstev so prodaja predstav po Sloveniji, gostovanja v tujini in aktivnosti v smislu kulturnega turizma. "Poskušamo biti en mini Cankarjev dom in z različnimi dogodki pridobivati sredstva." Njihova posebnost je po Waltlovih besedah tudi v tem, da stavijo predvsem na postprodukcijo: "Igramo nekje 250 predstav na leto, tako da mislim, da smo eno bolj živih gledališč nasploh, tudi publika nas ima še vedno rada."

Nedeljsko slavje in trojica uprizoritev v nastajanju

Nedeljska uprizoritev Macbetha po Shakespearu je na sporedu ob 18.30, po njej pa sledi druženje, s čimer bodo zaznamovali 20 let Mini teatra. Po direktorjevih besedah trenutno pripravljajo tri nove predstave, zato niso imeli časa za poseben program.

V režiji Eduarda Milerja namreč nastaja slovenska praizvedba Sina francoskega avtorja Floriana Zellerja, sledili bosta še uprizoritvi Pride konj v bar po romanu izraelskega pisatelja Davida Grossmana v režiji mladega hrvaškega režiserja Ivana Planinića in Norma Baker Trojanska kanadske avtorice Anne Carson v režiji Ivice Buljana.