Izvedba opernega spektakla, katerega posebnost bo 11 lipicancev iz Kobilarne Lipica, je bila sprva napovedana za 2. julij. Foto: Ljubljana Festival

Organizatorji sporočajo, da vstopnic ni potrebno menjati, saj velja isti sedežni red. Da bo opera morda izvedena predčasno, je direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana Darko Brlek napovedal že na novinarski konferenci v sredo. Ob tem je poudaril, da bo Kongresni trg urejen tako, da v parku ne bo stojišč.

Aido so premierno izvedli leta 2014 v Splitu v persitilu Dioklecianove palače. Foto: Ljubljana Festival

Eno najbolj poznanih in največkrat izvajanih oper tako v Verdijevem opusu kot celotni operni zgodovini tokrat na oder postavljajo Festival Ljubljana, HNK Split, Slovenske filharmonije (SF) ter SNG Maribor. Režijo podpisuje Dražen Siriščević, ki je predstavo priredil posebej za Kongresni trg. Aido so premierno izvedli leta 2014 v Splitu v persitilu Dioklecianove palače, kjer je po režiserjevih besedah doživela izjemen uspeh. Vabilo, da jo postavijo v Ljubljani, so sprejeli z veseljem, pravi, pri tem pa so se trudili kar najbolje odgovoriti na vse zahteve Kongresnega trga.

Predstavo bodo izvedli Orkester SF, zbor Opere SNG Maribor, zbor in balet HNK Split in mednarodni solisti. Dirigent predstave je Ivo Lipanović, ki je že večkrat sodeloval z orkestrom Slovenske filharmonije. Kot pravi, ga ta je vedno znova navdušil s svojo muzikalnostjo, delovnim elanom in kakovostjo. Z letošnjim festivalom je Orkester Slovenske filharmonije tudi postal rezidenčni orkester Festivala Ljubljana.

Zgodba se odvija v Egiptu, pripoveduje pa ljubezni egipčanskega vojskovodje Radamesa do zasužnjene etiopske princese Aide. Obenem se želi z njim poročiti tudi hčerka egipčanskega kralja Amneris. Radames tako bije notranji boj med ljubeznijo do Aide in zvestobo svojemu kralju, njegova izbranka pa med globokimi čustvi do Radamesa in ljubeznijo do očeta, etiopskega kralja.

Ena najbolj priljubljenih oper je nastala v v koprodukciji Festivala Ljubljana, HNK Split, Slovenske filharmonije (SF) ter SNG Maribor. Foto: Ljubljana Festival

Ljubezensko zgodbo na odru odpojejo Leonardo Šarić kot egipčanski kralj, Rossana Rinaldi kot egipčanska princesa Amneris, Susanna Branchini kot Aida, Walter Fraccaro kot egipčanski vojskovodja Radames, Ivica Čikeš kot veliki duhovnik Ramfis in Giorgio Surian kot etiopski kralj Amonasro.