Drama obsega tridelni spektakel, skozi katerega gledalec spremlja različna življenjska obdobja obupa in tri različne strategije upora proti njemu. Foto: AGRFT

Predstava je nastala po drami hrvaškega avtorja Dina Pešuta, ki se uvršča v sam vrh mladih ustvarjalcev. Opisujejo jo kot nekakšno meditacijo na temo antične tragedije oziroma poskus njenega ponovnega rojstva v današnjem času.

Skozi tridelni spektakel gledalec spremlja različna življenjska obdobja obupa in tri različne strategije upora proti njemu.

Apokalipsa in padec starih bogov

Prvi del prinaša tragedijo srednješolske klape, ki se sooča z novico, da je bila njihova sošolka Marija prejšnjo noč posiljena. V drugem delu občinstvo spremlja Pitijo, ki se v želji po begu pred samo seboj odpravi v klub Stari Sizif. Tam se sreča z zgodovino, mitskimi figurami, znanimi osebami in celo utelešeno revolucijo in skupaj z zborom svojih vrstnikov pričaka svojevrstno apokalipso in padec starih bogov.

Uprizoritev je nastala v študentski produkciji Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani. Foto: AGRFT

Iz tega nezadovoljstva s starim redom se rojeva tretji del, opredeljen kot komedija. V njem avtor prek fragmentov razmišlja o trenutnem dogajanju v svetu, družbi in svoji vpetosti vanjo. Če v prvem delu gledalec spremlja dijake, so akterji drugega dela študenti, tretji pa se najbolj približa ustvarjalcem uprizoritve, mladim na pragu pred vstopom v profesionalni svet.

"Zajeda se v vsak kotiček našega doživljanja sveta"

"Obup je kot poplava," je Pešut zapisal v tretjem delu. "Zajeda se v vsak kotiček našega doživljanja sveta, v katerem se avtor osredotoča na vprašanja položaja žensk, pripadnikov LGBT skupnosti, vojno, migrantsko krizo, socialna vprašanja in podobno. Ravno to so vprašanja v predstavi, ki predstavlja slovo od akademije in hkrati prvi korak v prihodnost mlade gledališke generacije, ki uprizoritev pripravlja kot diplomsko predstavo," pa so zapisali v Gleju.

Uprizoritev je nastala v študentski produkciji Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani. V njej nastopajo študentke in študentje smeri dramska igra in umetniška beseda Lina Akif, Borut Doljšak, Lucija Harum, Anuša Kodelja, Timotej Novaković, Ana Penca, Gregor Podričnik, Blaž Popovski, Beti Strgar, Matic Valič in Lovro Zafred.

Dramaturg predstave je Jaka Smerkolj Simonet, scenografijo je ustvaril Dorian Šilec Petek, kostumografinja pa Nina Čehovin.