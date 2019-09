Svetlana Zakharova bo s solisti najvidnejših baletnih ansamblov predstavila nekaj najlepših baletnih koreografij. Foto: EPA

Primabalerina prihaja na Festival Ljubljana prvič in kot pravi, je vesela, da bo nastopila na festivalu, na katerem se predstavljajo veliki mojstri ‒ dirigenti, glasbeniki, baletniki in pevci.

Na odru se ji bodo pridružili veliki mojstri baleta, ki so tudi njeni dobri prijatelj, prihajajo pa iz gledališča Bolšoj in Mariinskega gledališča. Skupaj so izvedli že več programov ter nastopali na številnih odrih. V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma bodo predstavili tako klasični balet kot tudi sodobne koreografije.

Od leta 2003 je članica baletnega ansambla Bolšoj teatra. Foto: EPA

Glasbo bo v živo izvajal Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Antona Grišanina. Plesati na živo izvajano glasbo je seveda veliko bolje kot plesanje na posneto glasbo, saj se tako ustvari čisto drugačno vzdušje, pravi Svetlana Zakharova. Kot je poudarila, plesalce v živo izvajana glasba še dodatno navdihuje.

Svetlana Zakharova je začela plesati pri šestih letih, štiri leta pozneje pa je bila sprejeta na državno koreografsko šolo v Kijevu. Ko je leta 1995 na mednarodnem tekmovanju mladih baletnikov v Sankt Peterburgu kot najmlajša tekmovalka osvojila drugo nagrado, se je odzvala vabilu sanktpeterburške akademije Vaganova in tam nadaljevala izobraževanje, pri tem pa preskočila kar dva razreda, kar se je zgodilo prvič v celotni zgodovini te šole.

Naslednje leto se je pridružila baletnemu ansamblu Mariinskega gledališča, leta 1997, ko je imela 18 let, pa postala glavna plesalka zasedbe. Od leta 2003 je članica baletnega ansambla gledališča Bolšoj. Odlikujeta jo izjemno tehnično mojstrstvo in nadarjenost, kar ji omogoča, da se je zasidrala med najboljše balerine svoje generacije.