Johann Kresnik (1939–2019). Foto: EPA

Kresnikove stvaritve so pogosto izzvale burne reakcije, saj je ustvarjal okrutne podobe onkraj običajne baletne estetike.

Rodil se je leta 1939 v Pliberku. Najprej se je izučil za finomehanika, sočasno pa se je zasebno učil tudi plesa. Sprva je v Gradcu in Kölnu nastopal kot statist, nato pa se posvetil koreografiranju.

Bil je režiser in koreograf gledališča Bremen in baletni direktor v Heidelbergu, kjer je razvil svoj lastni plesno-gledališki slog. Njegova mednarodna kariera se je začela v 80. letih preteklega stoletja, s svojim delom pa je vplival na številne plesne ustvarjalce.

Kot režiser je sodeloval tudi z Ismaelom Ivom in na oder postavil njegovi produkciji Francis Bacon in Othello. Leta 1994/95 se je preselil v Volksbühne na Rosa-Luxemburg-Platz v Berlinu. V letih 2003 in 2008 je bil direktor koreografskega gledališča v Bonnu. Podpisuje plesne biografije Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin, Rose Luxemburg, Fride Kahlo in Pabla Picassa. Prepričan je bil, da gledališke predstave danes ne smejo slediti tradicionalnim postavitvam, ampak presegati meje gledališke uprizoritve

Kresnikovo koreografsko delo je bilo izjemno vplivno. Foto: EPA

S svojimi koreografijami je z vso silovitostjo na oder prenašal svoja politična in družbena sporočila. Prav ta mesec je oživitev njegove koreografije Macbeth iz leta 1988 odprla festival modernega plesa Impuls Tanz na Dunaju.