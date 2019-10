Marinka Štern je dolgoletna ustvarjalka Slovenskega mladinskega gledališča. Foto: Sandi Fišer

Sklepno slovesnost, ki bo potekala v Veliki dvorani Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor, bo povezovala igralka Sara Dirnbek, za glasbo bo poskrbela zasedba Bakalina Velika, režiser dogodka je Krešimir Dolenčić.

V žiriji, ki odloča o nagradah, so Uršula Cetinski, Andreja Kopač, Dora R. Podolski, Aldo Milohnić in Giorgio Ursini Uršič.

Osrednji slovenski gledališki festival, ki nosi ime po utemeljitelju sodobnega slovenskega poklicnega gledališča Ignaciju Borštniku (1858–1919), se je začel 14. oktobra s programskima sklopoma Mlado in Študentsko gledališče, vrhunec otvoritvenega večera štiri dni pozneje pa je bila predstava Poroka izraelskega umetniškega ansambla Gecko.

V Mariboru je bilo na več prizoriščih na ogled več kot 40 gledaliških uprizoritev iz Slovenije in tujine, kar predstavlja enega največjih festivalskih obsegov doslej. Mednarodni program so sklenili v soboto s praktičnim seminarjem in predstavo Overload/Preobremenitev italijanskega umetniškega ansambla Sotterraneo, ki preizkuša raznovrstne uprizoritvene forme v razmahu med frontalnimi in prostorskimi praksami, ki obravnavajo nasprotja in temne plati sedanjega časa.

Na različnih dogodkih, konferencah in posvetih so gostili več kot sto tujih gostov, večinoma festivalskih kritikov, novinarjev, gledaliških strokovnjakov, selektorjev in umetniških direktorjev.