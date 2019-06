Katja Pegan prejme posebno nagrado zlati lev. Foto: Gledališče Koper

Dobro sta se odrezali tudi dve slovenski predstavi. Drugo mesto je občinstvo namenilo predstavi Za blagor vseh ljudi v režiji Neni Delmestre ter koprodukciji Gledališča Koper in SNG Nova Gorica, tretje pa predstavi Pogrešana v režiji Nataše Barbare Gračner.

Besedilo drame Za blagor vseh ljudi je napisal italijanski dramatik, igralec in režiser Francesco Randazzo pred več kot 20 leti, a zveni danes še bolj aktualno kot ob njenem nastanku. V ospredje namreč postavlja pribežnike ter sovražen odnos do tujcev in vsega, kar je drugačno, so ob premieri zapisali v novogoriškem gledališču.

Drugo mesto je občinstvo podelilo predstavi Za blagor vseh ljudi v režiji Neni Delmestre ter koprodukciji Gledališča Koper in SNG Nova Gorica. Foto: Jaka Varmuž/SNG Nova Gorica

Pogrešana, ki so jo uprizorili v Mestnem gledališču ljubljanskem, je dramski prvenec mlade in perspektivne ameriške igralke, režiserke in dramatičarke Nikole Beckwith. V delu se ne ukvarja samo s psihološkimi profili žrtve, storilca in vseh, ki trpijo ob tragičnem izginotju, ampak se tudi sprašuje, koliko je vsak ujetnik lastne družine.

Občinstvo je najbolj prepričalo avtorsko delo (Ne)prilagojen režiserja in igralca Luke Mihovilovića in sorežiserke Gee Gojak, ki je nastalo v produkciji Istrskega narodnega gledališča Pulj. Predstava tematizira diskriminacijo in predsodke. Sprožilec dogajanja v predstavi je spolna orientacija protagonista, ki zastavlja vprašanja o njegovi socialni determiniranosti skozi vse življenje, so pred premiero zapisali v Glasu Istre.