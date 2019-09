Izvirni kulturno-turistični projekt združuje gledališče, začasno arhitekturo, poulično umetnost in nove medije. Foto: Martina Kenji

Druga sezona se začenja ta teden na zagrebškem Evropskem trgu z izvedbo krajših prizorov iz predstave znanega hrvaškega pisatelja in dramatika Miroslava Krleža Gospoda Glembajevi.

Utrinek z lanskega, premierno postavljenega projekta PopUp Drama. Foto: Martina Kenji

Po predstavi bodo ustvarjalci "popup" oder prepustili občinstvu in mimoidočim, ki bodo imeli možnost tam ustvarjati lastne predstave in jih objaviti na spletnih družbenih omrežjih. Vse začasne scenografije bodo na trgih stale najmanj 48 ur po predstavi.

#PopUpDramaZagreb

Mimoidoči bodo imeli tako priložnost ustvarjati lastne predstave ali se fotografirati na prizoriščih. Digitalni zbir dogajanja bo mogoče najti na spletnih družbenih omrežjih pod ključnikom #PopUpDramaZagreb.

Popup Dramo, umetniški projekt režiserke Anje Maksić Japundžić v sodelovanju z oblikovalko Dženiso Pecotić in likovno umetnico Tihano Cizelj, so pripravili v kreativni delavnici umetniške organizacije TeatruM in Katapult promociji.

Organizatorji so se kakor lani odločili za uprizoritve nekaterih antologijskih hrvaških gledališčnih predstav, tematsko povezanih z Zagrebom.

Po predstavi bodo ustvarjalci "popup" oder prepustili občinstvu in mimoidočim. Foto: Martina Kenji

V četrtek bodo na Svačićevem trgu postavili predstavo Primer maturanta Wagnerja Marijana Matkovića, ki je bil leta 1976 tudi upodobljen kot priljubljena televizijska drama. V petek bodo na Dežmanovem prehodu odigrali krajše dele najbolj zagrebškega romana za otroke avtorja Zvonimirja Milčeca, Žvižg iz Bukovca.

Popularizira hrvaško dramatiko in gledališko umetnost

Izvirni kulturno-turistični projekt združuje gledališče, začasno arhitekturo, poulično umetnost in nove medije ter popularizira hrvaško dramatiko in gledališko umetnost. Ob prvi izvedbi je sprožil veliko zanimanja med Zagrebčani in turisti, so zapisali na Facebookovi strani. Scenografije so izdelali iz recikliranih materialov in odpadnih predmetov, so še zapisali.