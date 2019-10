AFS France Marolt je zlato plaketo prejel za uprizoritev pesmi in plesov Ziljske in Kanalske doline. Foto: Janez Eržen/JSKD

Drugo mesto je strokovna komisija namenila skupini FS ŽKUD Tine Rožanc, ki je postala dobitnica srebrne plakete, bronasta plaketa je šla skupini AFS KUD Študent.

Podelitev nagrade AFS France Marolt. Foto: Janez Eržen/JSKD

Srečanje je potekalo na odru Doma II. Slovenskega tabora v Žalcu, kjer je bilo živahno že v dopoldanskih urah. Najprej sta se zvrstila dva polfinalna nastopa, na katerih se je za večerni finale udarilo dvanajst skupin, ki so uspešno prešle tristopenjski sistem selekcije.

Na območnih srečanjih je zaplesalo 180 skupin, tretjina od njih je napredovala na regijska srečanja, kjer so jih ocenjevali selektorji Tanja Drašler, Klemen Bojanovič in Urša Šivic. Po njihovih ocenah je visoka raven kakovosti, ki vodi na zaključno državno srečanje, doseglo dvanajst skupin.

Strokovna komisija, ki so jo sestavljali Tomaž Simetinger, Saša Krajnc in Gašper Selko, je po polfinalnih nastopih na oder znova poslala sedem skupin: Mladinsko FS Mengeš, AFS KUD Študent iz Maribora, FS Klas Horjul, FS KD Marko iz Beltincev, FS Leščeček iz Veržeja ter FS ŽKUD Tine Rožanc in AFS France Marolt iz Ljubljane. Nekatere izmed skupin so na odru pripovedovale izbrane zgodbe, naj so to literarne, zgodovinske, pravljične ali etnološke, druge pa so se poigravale le z dinamičnim nizom plesov.

Po besedah predsednika komisije Tomaža Simetingerja so skupine navdušile z izvedbami, ki so bile v finalnem nastopu še boljše kot v dopoldanskih polfinalih, poudaril pa je tudi, da je od lanskega leta opazen napredek v kakovosti. "Prav pri vrhu je bila velika gneča," je nagovoril občinstvo in dodal, da so bile za uspeh ključne podrobnosti: "Ali je bil korak mehak ali čvrst, eleganten ali oster, opazovali smo tehniko plesa in odrsko prezenco, kar vse ustvari celovito dogajanje na odru."

Občinstvo so najbolj prepričali plesalci FS Leščeček iz Veržeja. Foto: Janez Eržen/JSKD

Najboljše skupine je občinstvo nagradilo z bučnimi aplavzi. Tretje mesto in bronasto plaketo so si prislužili Mariborčani, AFS KUD Študent, s plesi in pesmimi Pohorja in Boča z začetka 20. stoletja, drugo mesto in srebrna plaketa pa je šla v roke skupine FS ŽKUD Tine Rožanc, ki je v svoji koreografiji raziskovala mitske sredozemske maske Pehtre babe.

Podelitev nagrade FS Leščeček iz Veržeja. Foto: Janez Eržen/JSKD

Komisijo je najbolj prepričal nastop skupine AFS France Marolt, ki je zlato plaketo prejela za uprizoritev pesmi in plesov Ziljske in Kanalske doline. Občinstvo pa se je najbolj nasmejalo ob predstavitvi starega kmečkega praznika kolin v interpretaciji FS Leščeček iz Veržeja.

Ob tej priložnosti so podelili tudi Maroltove listine JSKD-ja za leto 2018, ki so jih za svoje delo na področju folklorne dejavnosti prejeli Saša Meglič, Vladimir Starešinič in Folklorno društvo Minerali.

Pred razglasitvijo nagrajencev je nastopil zmagovalni par lanskega tekmovanja parov v ljudskih plesih. Nina Mažgon Müller in Uroš Simonič sta skupaj z glasbenikom Oskarjem Stoparjem iz Folklorne skupine Tine Rožanc iz Ljubljane prestavila ustvarjen ljubezenski odnos med fantom in psihično deviantno punco, ki se proti pričakovanju konča s tragično smrtjo.

Maroltovo tekmovanje je v prenovljeni obliki nasledilo dozdajšnje državno tekmovanje Le plesat me pelji. Dogodek, ki poteka v organizaciji Javnega sklada RS ta kulturne dejavnosti (JSKD) je dobilo ime po Francetu in Tončki Marolt, ključnih začetnikih folklorne dejavnosti na Slovenskem. Zakonca, ki sta pomembna ne le kot ustvarjalca, temveč tudi kot zbiratelja in zapisovalca bogate folklorne dediščine, sta delovala skupaj, svoje izjemne sposobnosti pa sta razvijala tudi vsak posebej.

FS ŽKUD Tine Rožanc je osvojil drugo mesto in s tem srebrno plaketo. Foto: Janez Eržen/JSKD

Na letošnje državno tekmovanje so se uvrstile skupine iz vse Slovenije: AFS France Marolt, FS Podkev, FS ŽKUD Tine Rožanc, AFS KUD Študent, Mladinska FS Mengeš, FS Klas Horjul, FS Leščeček, FS Karla Štreklja Komen, FS KUD Oton Župančič Artiče, FS KD Podgorci, FS KD Marko in FD Gartrož.