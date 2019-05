Nočna pevka je izšla kot eden od projektov 32. grafičnega bienala: Kriterij rojstva. Foto: MGLC

Dodani so izbor pesničinih razmislekov o svojem ustvarjanju in reprodukcije njenih risb in pisem – dve pismi Djuni Barnes sta v tej knjigi objavljeni prvič na svetu. Knjigo dopolnjujejo trije eseji o njenem delu, in sicer prevajalke Nade Kavčič, prevajalca Miklavža Komelja in venezuelskega umetnika Yucefa Merhija. Nočna pevka je namreč izšla kot eden od projektov 32. grafičnega bienala: Kriterij rojstva. Ideja zanjo pa se je porodila, ko je bil Merhi, eden od pionirjev digitalne umetnosti v Latinski Ameriki in velik navdušenec nad Alejandro Pizarnik, na rezidenci v Ljubljani. V njegovem eseju, ki vključuje tudi korespondenco po elektronski pošti, izvemo, kako pomemben opus je zapustila in kako je ta vplival na številne latinskoameriške umetnike, v zadnjih desetletjih pa tudi na ustvarjalce v Severni Ameriki in Evropi.



In resnično je njen opus izjemen, nosi težo velike literature in hkrati eksistenčno zavezo ustvarjanju. Pesnica ne popisuje vsakdanjosti in se ne predaja občutkom; njeno ustvarjanje, kot se je izrazila v nekem intervjuju, je "prisostvovanje očitnosti" in ga najbolje opišejo njene besede: "vnema, strast, zvestoba, vdanost [...]".

Pravo vprašanje pesništva Alejandre Pizarnik je torej, kako artikulirati bolečino, da ti udarci ne bi izzveneli, da bi se iskanje nadaljevalo. Nada Kavčič

Pisanje je razumela kot ultimativno izkušnjo življenja, kot zrcalo eksistence, ki to postane šele skozi uzrtje le-tega, to pa se manifestira skozi mnoge glasove, o katerih, kot ugotavlja Miklavž Komelj, "ni jasno, koliko jih je in kako jih identificirati". A šele ti pesnici omogočajo natančnejše izražanje oziroma ubesedovanje. V Žalostinkah piše: "In jaz sama s svojimi glasovi in ti tako z druge strani, da te zamenjujem s sabo.« Zato je treba razumeti, da je eden od temeljev njene poezije konflikt, konflikt, kot ugotavlja Nada Kavčič, »med jezikom in tistim, ki piše". Ali povedano drugače: iskanje drugosti jo privede do nje same, še več, "pisanje ni razumljeno kot poslednji poskus bega, temveč kot večno iskanje [...]". Tudi na sledi nadrealistov, katerih vpliv je zaslediti v njenem delu, Alejandra Pizarnik ustvarja pesniški eksperiment, ki se vedno znova vzpostavlja na novo, v drugačni obliki. Ni zamejen z neko formo, temveč je preizkušanje jezika in preizkušanje v jeziku. In kot je še zapisala Nada Kavčič: "Pravo vprašanje pesništva Alejandre Pizarnik je torej, kako artikulirati bolečino, da ti udarci ne bi izzveneli, da bi se iskanje nadaljevalo."

Knjiga Nočna pevka kot celota je umetniški projekt, ki je v svoji pojavnosti z reprodukcijami slik in celotnim dizajnom blizu t. i. knjigi umetnika. Brez dvoma gre za enega od vrhuncev slovenske knjižne produkcije v letu 2018, znotraj prevodne poezije pa zadnjih nekaj let.

Iz oddaje S knjižnega trga